Piden apoyo para estudiantes rarámuri

Cuauhtémoc, Chih.- Hace 15 meses que la maestra Karina Gómez, inició con el proyecto de buscar patrocinadores para que sus alumnos de secundaria desayunaran todos los días, gracias a este trabajo, los adolescentes, rarámuri en su totalidad, han tenido un alimento seguro al día. Este mes de enero, nuevamente acude a la bondad de la comunidad, para seguir apoyando a los estudiantes de Carichí.

Gracias a la generosidad de mucha gente, tanto de Chihuahua, como de los Estados Unidos de Norteamérica, ha sido posible que los muchachos de la Técnica 22, puedan contar con un alimento caliente al día, así como otros beneficios, como contar con jabón de baño, un cepillo de dientes o incluso un desodorante, artículos que ellos no pueden pagar por sí mismos.

Los estudiantes que apoya la gente a través de la maestra Karina, provienen de comunidades serranas, rancherías de Carichí o municipios aledaños que pasan todo el semestre alojados en el albergue, mientras cursan sus estudios.

“El hambre nunca termina es por eso que sigo pidiendo su colaboración. ¿Te gustaría apadrinar los desayunos escolares durante el mes de enero a un joven Tarahumara que vive en un albergue de Carichi? Con $85.00 puedes apoyarlo con el alimento más importante del día”, es el mensaje que publica la maestra a través de redes sociales y en donde la respuesta ha sido buena.

En la escuela Secundaria Técnica 22 donde ellos estudian hay un comedor donde se les brindan un desayuno (plato, bebida y postre) el cual tiene un costo de $ 5.00 pesos pero ellos no cuentan con el recurso suficiente para pagarlo, de 8:00 am a 3:00 pm no consumen ningún alimento, explica la maestra.

“Les pido su colaboración para apadrinar a uno de ellos durante el mes de Enero (son 17 días escolares) por lo que el apoyo sería de $85.00”.

La escuela generará un comprobante para cada padrino que indicara el monto y número de desayunos apadrinados, quien esté interesado aquí les comparto el número de cuenta Bancomer 4152 3133 5492 2663.

Cualquier duda mi teléfono es 6251331155.