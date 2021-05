Por dos años consecutivos ha aumentado ambulantaje: Canaco Cuauhtémoc

Cd. Cuauhtémoc, Chih.- El incremento de los vendedores foráneos en las calles ha ido en aumento desde hace un año y en estas fechas en particular ha sido notable su arribo a la ciudad, donde hay desde quien ofrece artesanías hasta quien vende zapatos a un lado de un negocio establecido de ese giro.

Así lo informó el presidente de Canaco, Julián Estrada, quien indicó que han acudido a Gobernación Municipal para que los auxilie en retirarlos de la zona del comercio formal, obteniendo hasta el momento buena respuesta.

Por su parte, Ana Olivas, jefa de Gobernación, aseguró que el departamento está siendo bastante estricto con los “golondrinos”, atendiendo los reportes de auxilio por parte de los comerciantes locales. Los obligan a tramitar su permiso para vender y a hacerlo lejos, por ejemplo, de la zona centro.

Estrada expuso que en Cuauhtémoc hay giros que han permanecido cerrados, lo que provocó que mucha gente que dependía de ellos haya improvisado buscando otras fuentes de ingresos, como la venta de comida por internet o en la vía pública.

“Sabemos que Gobernación Municipal no tiene mucho personal y le hemos encargado el centro. Los ambulantes que ya tienen años, ahí siguen, pero un incremento no lo ha habido. No obstante, si caminas por la calle ves muchos puestos de venta de cosas y comida, de manera general”, indicó.

El también Presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Cuauhtémoc, dijo comprender que la situación económica es complicada para mucha gente, por lo que tampoco se pide que todos se retiren.

“En la medida de lo posible se han supervisado las áreas importantes. Cuando llegamos a necesitar algo en particular de Ana Olivas, siempre está disponible. No justifico que se instalen muchos ambulantes en las colonias, pero cuando ofrecen productos similares a los de un local establecido cercano, se ha pedido que se le reubique”, dijo.

Agregó que el ambulantaje es un punto en el que como Cámara de Comercio se tiene que insistir ante el Gobierno Municipal en turno, pues de lo contrario “lo dejan pasar”. “Ya que quede un candidato electo (para la Presidencia Municipal), le insistiremos porque hay que ponerlo a raya”.

