Presentan Ciudad Futura

Cuauhtémoc, Chih.- Con una propuesta fresca, positiva y original, la banda Ciudad Futura presentará este viernes 4 de septiembre el primer sencillo “Tú’, en un estreno mundial que se realizará a través de plataformas digitales en donde podrá escucharse.

Si te gusta estar informado, suscríbete a nuestro NEWSLETTER y recibe todas las mañanas en tu correo electrónico las noticias más importantes de Chihuahua. Da clic aquí, es gratis

Ciudad Futura, compuesto por los músicos Mizraim Martínez, en la batería; Rochy Jiménez en la guitarra, Damián Valenzuela en el bajo e Israel Martínez en la voz y guitarra, es una enérgica banda de Synth-Pop en español, originaria de Cuauhtémoc, Chihuahua, con una trayectoria previa de gran calidad.

A principios del 2020 y en plena pandemia, estos cuatro amigos decidieron unirse y crear el proyecto, con el cual pretenden transmitir vida, energía, positivismo y esperanza en este momento crítico para la humanidad, recordar que se cuenta con identidad y la energía necesaria para salir adelante.

Rochy Jiménez expresó que decidieron sacar el sencillo aún y cuando hay contingencia, precisamente para infundir optimismo y les gustaría que fuera tocado en las radios de la ciudad, pero, además, comentaron que estará disponible a través de las diferentes plataformas digitales como Spotify.

Con amplia experiencia en la industria, cada uno de los integrantes ha cosechado logros individuales que nos han llevado a tocar en escenarios desde Norteamérica hasta la Patagonia.

En distintos festivales reconocidos como el Vans Warped Tour, en grandes foros como el Estadio Azteca y el Lunario del Auditorio Nacional, así como compartir escenario con artistas de los cuales destacan: Here Comes The Kraken, Jumbo, Kansas, Reik, Molotov, Issues, entre otros.

“Esto es Ciudad Futura, es el esfuerzo y conjunción de nuestros talentos. Esta es nuestra propuesta, ¡escucha, canta y baila con nosotros!”.

Mizrahim Martínez “el pollo”, Baterista de la banda. actualmente CEO de Dominion Cymbals y productor musical en su Studio Natural & Organic Sound Co. Ama la carne asada, cocinar, los viajes y las buenas charlas.

Foto Edna Martínez | Mizraim Martínez y Chavy

Damián Valenzuela, es el bajista de la banda. Es un artista visual, que dedica su tiempo y talento a la producción musical y audiovisual. Fanático del baloncesto y de los días de campo.

Rochy Jiménez, guitarrista, administrador de empresas de profesión y artista de vocación. Apasionado por el deporte, la música y una buena conversación.

Israel Martínez, vocalista de Ciudad Futura, dedico mi tiempo, a la vida de fe, la producción y el diseño gráfico. Mis pasatiempos favoritos tocar y cantar, cocinar y comer.

La canción Tú, es rítmica y de letra interesante, la propuesta ofrece un momento de diversión garantizada y de calidad, por lo que esperan que, a partir del viernes, forme parte del gusto, en primera instancia de los cuauhtemenses y para todo el mundo.





Te puede interesar:

Policiaca Hallaron a chofer de Uber sin vida en la cajuela de su auto

Noroeste Aplicarán 2 mil dosis de vacuna hexavalente, en Cuauhtémoc

Local Inicia Morena recolección de firmas para enjuiciar a expresidentes