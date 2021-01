Prevén asignar 528 terrenos más, en Cuauhtémoc

Cd. Cuauhtémoc, Chih.- El alcalde Romeo Morales informó que este lunes una comisión encabezada por la regidora de Desarrollo Urbano, Jazmín Vega, inició con el análisis de las solicitudes ciudadanas para la asignación de 400 terrenos. Aseguró que posteriormente se entregarán 528 más.

Los predios se localizan en el fraccionamiento Bicentenario y el Presidente Municipal asegura que ha buscado que el proceso se haga con total transparencia y se beneficien personas que realmente lo necesitan, aunque reconoce que el tiempo de la convocatoria fue muy corto.

Y es que inició el dos de enero y concluyó el día 20 la recepción de solicitudes que conllevaron una gran cantidad de documentación que fue tramitada en oficinas gubernamentales, que se vieron saturadas la semana pasada.

Jazmín Vega informó que haría lo posible porque se extendiera la fecha límite, acuerdo al que se intentó llegar el viernes, sin embargo no hubo una respuesta positiva y este lunes comenzó la revisión de los expendientes.

Romeo Morales manifestó que él no formó parte del equipo de análisis, optando por mantenerse al margen y depositando la confianza en la Regidora y el resto de los miembros como los Directores de Desarrollo Urbano, Desarrollo Social y Obras Públicas, entre otras personas.

“Es un grupo que está seleccionando a la gente bajo la mayor transparencia posible. A mí no me gustaría que hubiera algo turbio, por eso yo no estoy incluido. El hecho de que no me encuentre significa que tienen libre albedrío para que tomen las decisiones correctas y puedan determinar que esos terrenos lleguen a las manos que corresponden”, expresó.

Subrayó que no está en sus manos ampliar el periodo, no obstante la decisión la pueden tomar quienes están revisando las solicitudes.

Agregó que además de los 400 terrenos hay 528 más, que se estarían repartiendo en tres etapas.

“Voy a buscar la manera de que aquellos que queden fuera, regresen con la papelería. Se busca realmente que sea lo más transparente posible”, dijo.

Se mencionaba que Desarrollo Social ya contaba con listados de personas que buscaban un terreno, por eso lo corto de la convocatoria.

La regidora Jazmín Corral afirmó que se esperaba que hasta 7 mil personas se acercaran con la intención de adquirir estos predios con valor de 40 mil pesos, por los que la Presidencia solicitará un enganche de 10 mil a quienes resulten elegidos.

