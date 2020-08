Prevén que televisión no cubra toda la población estudiantil

Cd. Cuauhtémoc, Chih.- La propuesta de implementar la televisión abierta para dar clases a los niños el próximo ciclo escolar, alcanzará a más pero no será suficiente para abarcar a toda la población estudiantil, pues sigue habiendo hogares donde no cuentan con el aparato, como Carichí, informó la maestra Silvia Sáenz Zavala, jefa del Departamento de los Servicios Regionales en Cuauhtémoc, de los SEECH.

Luego del anuncio de Esteban Moctezuma, secretario de Educación Pública, de que será con el apoyo de las televisoras nacionales la impartición de las materias, Silvia Sáenz comentó que están a la espera de las instrucciones que se indiquen a nivel estatal.

No obstante, a su punto de vista los maestros tendrán que ocuparse de manera presencial de aquellos niños que sigan sin acceso a internet y que no cuenten con una televisión en su hogar, lo que aunque pareciera una problemática de zonas recónditas de la sierra, por ejemplo, se presenta en varios municipios.

“No se están contemplando las comunidades lejanas donde no hay acceso a internet y donde muchas familias no tienen una televisión. Se llegará a más, pero no a todos, no al cien por ciento. Para no irnos tan lejos, en Carichí existen comunidades en esas condiciones, ahí lo que se pudiera hacer es trabajar con los cuadernillos y que el maestro siga al pendiente, recogiéndolos en fechas establecidas”, mencionó.

Silvia Sáenz coincidió en que no existen condiciones para regresar a clases presenciales, pues los contagios crecen y “no podemos exponer a los niños”.

Sin duda, mencionó, uno de los focos de infección más grandes serían las escuelas, pues los niños están aprendiendo dentro de sus casas a convivir con los niños, no obstante dentro de su entorno escolar “el menor va a abrazar y jugar con el compañero, no va a poder seguir ciertas reglas, porque su misma necesidad de juego, por su edad, no se lo va a permitir”.

