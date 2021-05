Productores de Cuauhtémoc mantienen esperanza en las lluvias

Cd. Cuauhtémoc, Chih.- Aunque hay un pronóstico de una baja del 2% en las escasas lluvias que caen en mayo, para junio, julio y agosto el panorama es alentador, pues se espera entre un 5 y un 10% más, en comparación con el promedio de precipitaciones del años anteriores, informó la directora de Desarrollo Rural, Carolina Jiménez.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Parral y Juárez directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

“Los pronósticos mencionan que este mes pudieran presentarse algunas lluvias, pero la época empieza en junio. Las lluvias de mayo no son determinantes para los ciclos de cultivo de temporal, pues los de riesgo ya andan con siembra. Los productores están muy esperanzados. Las primeras precipitaciones sirve para la preparación de los terrenos”, indicó.

Jiménez comentó que la poquita humedad que hay en este momento sirve para la preparación de los terrenos y si en junio se estabilizan las lluvias podrían iniciar con las siembras en forma.

“Si las lluvias son buenas, ese mes optan por la siembra de maíz, de lo contrario se esperan un poco para sembrar frijol, y si aún así no son suficientes, la última alternativa es la avena, por lo que tenemos de junio a agosto, según se presenten para determinar qué sembrar”, indicó.

La Directora de Desarrollo Social manifestó que “el mundo ha cambiado y no lo queremos aceptar”, por lo que las precipitaciones cada vez van a ser menos, no obstante últimos estudios arrojan como resultados estimaciones de que aunque en mayo las lluvias serán menores, para la época de lluvias habría un incremento, no obstante la sequía sigue perjudicando.

“Hay pronósticos por parte de institutos que dicen que el ‘fenómeno de la niña’ se puede prolongar, pues llevamos casi un año con este fenómeno. A fin de cuentas, como bien dicen los productores: estamos en manos de Dios”, dijo.

Descartó la posibilidad de apoyar a los productores con pipas para regar sus siembras, ya que el Municipio no cuenta con la infraestructura pero tampoco hay agua para darles.

Te puede interesar: