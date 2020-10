Profeco Cuauhtémoc hará guardias durante El Buen Fin

Cd. Cuauhtémoc, Chih.- El representante de Profeco a nivel local, José Luis Carrasco, expuso que harán las inspecciones recibidas con base en las quejas que reciban durante los días de El Buen Fin, por lo que el personal hará guardias para estar disponibles para atender.

Como es sabido, el fin de semana más barato del año se extendió de de 4 a 12 días por motivo de la contingencia, esto para controlar el aforo a los centros comerciales que generalmente se ven abarrotados para aprovechar las ofertas que se ofrecen.

Carrasco subrayó que buscan actuar con equidad por lo que no se harán inspecciones generales, sino sólo algunos recorridos de supervisión, por lo que este año se enfocarán en recibir las quejas de las personas y atenderlas, por lo que pidió hacer los reportes a los teléfonos 625 581 9200, extensiones 75224 y 75225.

“Cuando llegan esos días estamos muy al pendiente que las ofertas que otorguen los comerciantes estén ajustadas a la realidad, que no haya por ahí algún manipuleo con los precios. Vamos a estar pendientes de cualquier queja que se ponga por parte de los compradores”, indicó.

Expuso que se busca que la relación entre el proveedor y el consumidor sea de equidad, por lo que los integrantes de Profeco están ya listos para ofrecer a los ciudadanos la confianza de acercarse.

“Entre otras cosas actuamos sobre todo por quejas de los consumidores, no asumimos una actitud de andar encima de los comerciantes para que no se rompa esa relación de equidad. Actuamos también cuando nos llegan comentarios o denuncias de precios que no estén ajustados a la realidad”, indicó.

Afirmó que la Profeco Cuauhtémoc normalmente labora de 9:00 a 15:00 horas, en la oficina ubicada en el edificio municipal Fernando Suárez Coello, sin embargo cuando se llega El Buen Fin llevan a cabo guardias los fines de semana para atender a la gente.

Por otra parte, a nivel federal a Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) dispondrá de un millar de su personal, bajo las condiciones de la nueva normalidad, para apoyar de manera virtual a los consumidores de todo el territorio nacional, durante la edición de este año de la campaña del “Buen Fin”, de impulso del mercado interno.

El trabajo virtual ha ido paulatinamente en crecimiento y con la pandemia declarada en marzo pasado, el uso de la tecnología amplió terreno en materia de asesoría, conciliación y atención de quejas.

El Procurador Federal del Consumidor, Ricardo Sheffield Padilla, dijo que si en 2019 el ejercicio funcionó sin contingencia, este año funcionará aún mejor porque se tiene la experiencia en las condiciones de la nueva normalidad, de sana distancia, prevención y en resguardo de la salud de consumidores y proveedores.

En la novena edición en 2019 del Buen Fin, se recibieron más de 50,000 consultas por internet a la herramienta Buen Fin-Quién es Quién en los Precios; y se brindaron más de 35,000 asesorías mediante el Teléfono del Consumidor, módulos de atención y brigadas itinerantes en el país.