Quien usa cubrebocas debe usar también googles

Cd. Cuauhtémoc, Chih.- La doctora Martha González informó que si todos utilizamos cubrebocas sólo ocasionaremos desabasto y que quien lo hace debiera entonces colocarse googles, pues los ojos son otra vía de infección para el Covid-19.

RECIBE GRATIS LAS NOTICIAS DE EL HERALDO DE CHIHUAHUA DIRECTO EN TU CELULAR, DA CLIC PARA SUSCRÍBIRTE

Mencionó que el Covid-19 es un virus de alto contagio, por lo que el resguardo domiciliario es indispensable, sin embargo quien labora en una zona con más de 10 personas, sí debe usar cubrebocas.

“Si estoy enfermo debo usar el cubrebocas, si no lo estoy y no soy de un grupo de riesgo, no necesariamente lo debo emplear. Todo mundo está consiguiendo cubrebocas con filtros para personal médico, y el personal médico nos estamos quedando sin ellos”, dijo.

González señaló que hay quien está fabricando cubrebocas con telas o materiales muy delgados, lo que no cubre contra el coronavirus Covid-19.

“Si yo sé mantener mi sana distancia, si yo sé que no voy a convivir con enfermos, no es necesario que utilice un cubrebocas ni guantes. Usarlos nos da una falsa seguridad, y dejamos de cuidarnos”, expresó.

Subrayó que muchas personas no cubren todas sus mucosas con el cubrebocas, es decir nariz y boca, sin embargo no toman en cuenta que a través de la conjuntiva (membrana mucosa) de los ojos el virus también entra.





Te puede interesar:

Local Salen a trabajar vendedores de comida frente a Hospital Regional

Local Despide empresa a 130 empleados en Chihuahua

Local Instalan anuncios en Ciudad Deportiva para evitar paseantes