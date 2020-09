Rarámuris reanudan la marcha

Cuauhtémoc, Chih.- Los rarámuris que vienen en la marcha desde la sierra Tarahumara, reanudaron la marcha con rumbo a la capital del estado, pero ahora, serán trasladados en camión, pues pretenden llegar hoy mismo, para hacer la toma de la secretaría del Bienestar, en exigencia a sus demandas, expresaron que fueron amenazados por el delegado federal, Juan Carlos Loera, quien aseguró que la protesta es injusta porque algunos de los que van ahí, sí reciben ayuda de gobierno.

Los manifestantes no negaron que, en efecto, reciben ayuda, pero no son la mayoría y solo unos cuantos, dijeron, son beneficiarios de los programas del gobierno, lo cual consideran injusto y debido a ello, reanudaron la protesta que esta vez se agiliza, pues ahora van en camiones que los trasladan hasta Chihuahua, en donde esperan arribar a la Secretaría del Bienestar.

Juan Carlos Loera, delegado de los programas federales, trató de entablar diálogo con los manifestantes la tarde del miércoles, en el albergue de la colonia Emiliano Zapata, donde los rarámuris pasaron dos noches seguidas, tras caminar desde San Juanito hasta Cuauhtémoc.

Foto: Cortesía | El Heraldo de Chihuahua

Ahí, se dio un encuentro verbal ríspido con el señor, Aldo Loya, productor de la región de Namiquipa, quien dijo ser líder de una parte del movimiento, mientras que otra parte de los quejosos vienen por su parte y con el apoyo de Juan Carlos González.

Tras no lograr un acuerdo favorable, los manifestantes decidieron reanudar las acciones y no parar hasta llegar a Chihuahua y en donde han dicho, que si no son atendidos, analizarán la posibilidad de irse hasta la capital de la República para buscar al presidente Andrés Manuel López Obrador, para recordarle la promesa que les hizo hace unos meses, en su pasada gira de trabajo por la sierra del estado.

