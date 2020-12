Realizan diputados federales parlamento para analizar reformas a Ley de Pensiones

Cuauhtémoc, Chih.- Los beneficios y perjuicios que traerá la Ley de Pensiones que entra en vigor el próximo 1º de enero del 2021, fueron analizados en un parlamento convocado por la Presidenta de la Comisión de Hacienda en el Congreso de la Unión, Patricia Terrazas, en un evento vía digital en el que se explicó los alcances de los cambios y propuestas. Los participantes coincidieron en la necesidad de la reforma, sin embargo, hay aspectos que aún deben modificarse para lograr una política pública que fortalezca el ahorro interno como palanca indispensable de desarrollo del país.

Si te gusta estar informado, suscríbete a nuestro NEWSLETTER y recibe todas las mañanas en tu correo electrónico las noticias más importantes de Chihuahua. Da clic aquí, es gratis

Uno de los puntos que se señalan es la necesidad de fomentar la capacidad individual para el ahorro del retiro, sobre todo en aquellos sectores en donde hay un mayor ingreso para los trabajadores que les permita realizar aportaciones más altas, que les asegure mejores condiciones de retiro.

También se hizo ver la necesidad de crear un sistema propio para aquellos trabajadores autónomos, que hoy, no han sido contemplados en la reforma y no existen el sistema de pensiones mexicano, pero que representan una gran parte de la fuerza productiva nacional.

La reunión que se llevó a cabo de manera virtual, contó con la presencia de representantes de diferentes sectores, actuarios consultores, empresas de AFORES, INDEX, CONSAR, cámaras empresariales, entre otros, expusieron su punto de vista sobre estos cambios que tocan, en gran medida la Ley del Seguro Social de 1997, así como también propone algunos cambios sustanciales que, en general, consideraron benéfico y necesario para poder mantener sostenible el sistema de pensiones.

La reforma contempla aumentar de 6.5 a 15 por ciento la aportación obligatoria, la cual se realizará de forma tripartita entre trabajador, empresa y gobierno, siendo el sector empresarial la que aporte la mayor parte, precisaron, pues el aumento se dará de manera progresiva en los próximos 10 años hasta llegar al objetivo.

Otra de las observaciones que realizaron los especialistas fue la disminución de 1250 semanas de cotización que preveía la ley para el retiro, lo cual cambia a 750, sin embargo, para quienes no alcanzan las semanas necesarias, se propone crear un régimen transitorio que permita a aquellos trabajadores que, por razones diversas, quedan fuera, puedan iniciar con una base de 500 semanas, ya que el 90 por ciento de los trabajadores están en esta situación y no podrán acceder a una pensión, acción que no le costaría al gobierno, pues va fondeado por iniciativa privada.

Una de las grandes ventajas del nuevo sistema de pensiones, es que los trabajadores promedio podrían aumentar hasta un 40 por ciento su pensión al retirarse ya que se eleva la tasa de reemplazo en promedio alcanzando 103 por ciento para trabajadores con un ingreso de un salario mínimo y 54 por ciento para trabajadores con un ingreso de 5 salarios mínimos.

Te puede interesar: