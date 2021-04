Realizan “fiestas Covid” en bodegas para que no ingrese Gobernación

Cd. Cuauhtémoc, Chih.- Se reforzarán los operativos en la ciudad y en los edificios municipales para la aplicación de las medidas sanitarias, explicó la encargada del despacho de la Secretaría del Ayuntamiento, Pamela Quiñonez, ante el exhorto de la Secretaría de Salud de que Cuauhtémoc está en “extremo peligro” por los casos de Covid.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Parral y Juárez directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Solicitó a la población extremar precauciones, pues la situación se torna compleja ante la saturación de hospitales.

“Habremos de retomar las medidas que ya se han venido planteando desde el inicio de este grave tema (…) Tenemos que seguirnos cuidando, a nivel estatal nos están invitando a que los pacientes locales se trasladen a Chihuahua; esto se torna más complejo aún, porque como el mismo alcalde Romeo Morales lo ha referido: los números son unos y las realidades en las salas de espera son otros. El escenario se va a replicar: lo que vemos en Cuauhtémoc se va a ver en Chihuahua, la capacidad ya se sobre limitó”, dijo.

Por su parte, Ana Olivas, Jefa de Gobernación Municipal, indicó que a partir del jueves revisarán que se acaten las medidas en restaurantes y terrazas, con aforos del 30 y 50% respectivamente. Agregó que este fin de semana sólo se levantó un acta a un restaurante-bar, y que en los recorridos únicamente se realizaron apercibimientos verbales a los negocios, mientras que todos los centros comerciales obedecieron al cierre.

Una situación particular, fue que de unas 25 “fiestas-Covid”, al menos a 9 no pudieron ingresar porque fueron en bodegas que fueron cerradas antes de que los elementos de Gobernación llegaran, y otras se llevaron a cabo en propiedades con bardas muy altas a las que no pudieron ingresar.

“Hubo bastantes fiestas en domicilios, pero ya se nos encierran. Las llevan a cabo en lugares a donde no podemos tener acceso: portones cerrados y demás. Le bajan a la música cuando llegamos y no nos abren”, explicó.

Al preguntarle si el fenómeno se presenta en alguna colonia en particular, comentó que no, que las han encontrado en la Emiliano Zapata, Tierra Nueva o CTM, entre otras.

Sobre si se detectó venta clandestina de alcohol, comentó que sólo se recibió un reporte de una tienda de abarrotes, pero al llegar al lugar estaba completamente cerrado.

En cuanto a los restaurantes del corredor comercial, dijo que recibieron cinco reportes donde algunas familias insistían en comer al interior, no obstante se dialogó con los encargados y acataron el vender únicamente comida para llevar.

Te puede interesar: