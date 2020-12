Realizará colecta de víveres el próximo sábado en Cuauhtémoc

Cuauhtémoc, Chih.- El maestro Hugo Gómez González, docente del CBTa 90, tiene años ayudando de manera voluntaria y personal a familias humildes de Cuauhtémoc, este 2020, su historia se volvió viral en redes sociales y ante la gran necesidad que se observa en las colonias de la ciudad, ha convocado para que este sábado reúnan más alimentos que serán distribuidos a las personas con mayores carencias de esta comunidad.

Hace 27 años que es maestro de matemáticas en el Centro de Bachillerato Tecnológico y Agrícola 90 (CBTa90) y la mayor parte de la labor de ayuda que ha realizado la ha hecho sin que nadie lo sepa, excepto la mano que recibe el donativo, siguiendo su creencia religiosa que le invita a dar cobijo a los más necesitados, de forma desinteresada.

Sin embargo, hoy en día y a través de las redes sociales, no faltó quien observara sus acciones y decidiera difundirlo en redes sociales, logrando, en poco tiempo, que las fotos y la historia, se compartieran en forma viral, hasta llegar a muchos lectores.

“A veces siento un poco de frío, pero me siento cobijado por el amor y el respaldo de mi familia y el entusiasmo y cariño de niños, jóvenes, hombres y mujeres y personas de la tercera edad, eso me reconforta y me mantiene de pie”, expresa el profe Hugo, quien no esperaba que su plan de ayuda, se conociera.

En varias ocasiones por semana, el profesor acude a distintos sectores, los más necesitados, acompañado de su hijo en muchas de las ocasiones, a entregar pan, azúcar, arroz, productos de limpieza, entre otros productos a personas que están en situación vulnerable.

"Ayudar es la mejor pastilla para dormir, te deja paz en el alma y el corazón y sobre todo me siento muy feliz y orgulloso porque mi hijo Hugo Gómez Terrazas, sigue mis pasos y él por su parte ayuda a más personas con su agrupación", refiere el maestro, ya que su hijo está al frente de una organización de jóvenes que se dedica, precisamente a apoyar causas como esta.

Un hombre sensible a la necesidad de los demás, explica: “no doy porque tenga mucho, doy porque sé que es no tener nada, sé que es dormirse con hambre y despertarse sin tener que comer, por eso seguiré hasta donde las fuerzas me lo permitan y el corazón de la gente me apoye y no me dejen solo”.

Luego de la respuesta que ha tenido en redes, del ejemplo que ha dado a la comunidad, mucha gente le sugirió que ampliara su plan de ayuda y le propusieron que realizara una colecta, es por ello que este sábado, de nueve de la mañana a las cinco de la tarde, en la plaza principal, en la que pide donar alimentos como arroz, azúcar, harina de maíz, aceite, así como productos de limpieza, que llegarán a más personas que hoy, enfrentan la necesidad.

