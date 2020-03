Realizarán desfile de personas con Down

Cuauhtémoc.- El DIF Municipal organiza un desfile para personas con síndrome de down, al que le seguirá un concurso de modelaje, donde niños, jóvenes y adultos, podrán hacer gala de su talento en la pasarela, lo que permitirá fomentar su inclusión en nuestra sociedad.

Se llevará a cabo el sábado 21 de marzo, arrancando el desfile a las 15:00 horas desde la Presidencia Municipal, para llegar a las 16:00 horas al gimnasio municipal “José ‘Pistolas’ Meneses”, donde los participantes podrán lucir sus mejores galas.

El director del DIF Municipal, Alan Zamarripa, informó que en estos días se lanzará una convocatoria para el concurso, donde se invitará a inscribirse a personas de todas las edades, sin importar si estudian o trabajan, o si pertenecen o no a alguna institución.

Adelantó que están por definir la premiación, donde habrá estímulos económicos para quienes obtengan los primeros tres lugares en la pasarela.

Por su parte, la presidenta del DIF Municipal, Guadalupe Ledezma, recordó que el 21 de marzo es el Día Mundial del Síndrome de Down, y el año pasado se llevó a cabo este evento por primera vez.

“Pretendemos seguir dándole realce a las personas con síndrome de down. Se trata de que todas las personas y todas las familias nos involucremos con las personas vulnerables, que para muchos son sólo discapacitados, pero no, también hay profesionistas y trabajadores con down, simplemente tiene habilidades diferentes y pueden llegar a ser mucho más que cualquiera de nosotros”, expresó.

El año pasado el evento fue protagonizado por niños y jóvenes del CAM 4, quienes vistieron ropa de negocios del giro que fungieron como patrocinadores del evento. En la celebración hubo pastel y dulces para los asistentes.









