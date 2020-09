Recomiendan consumo de vitamina C en esta época

Cd. Cuauhtémoc, Chih.- Septiembre y octubre son los meses ideales para buscar y consumir previsiones para el organismo, y así fortalecerlo contra las enfermedades respiratorias del invierno.

Por otra parte, la vacuna contra la influenza es fundamental para la población en general y la vacuna contra el neumococo indispensable para los adultos mayores de sesenta años.

Así lo informó la doctora Martha González, quien indicó que la recomendación básica es el consumo de vitamina C, ya sea en su presentación de tabletas o efervescentes, mientras que para los niños hay algunos suplementos que pueden venir en formas de gomitas, entre otras presentaciones.

“Las personas que ya tienen una afección pulmonar previa deben tener un seguimiento médico por lo menos anual, y si están en tratamiento no dejarlo y continuar con su terapia farmacológica habitual. Ellos de una manera particular deben de vacunarse cada año contra la influenza”, dijo.

Además recomendó que los adultos mayores se vacunen cada dos años contra el neumococo.

González expuso que para la temporada invernal el esquema de vacunación maneja únicamente la influenza, donde los primeros que se vacunan son las personas en grupos de riesgos, como lo son adultos mayores, embarazadas y niños, para después dar la oportunidad a jóvenes y adultos jóvenes.

Agregó que las personas que no están en riesgo y no tienen afecciones personales, es suficiente tomar vitamina C y suficiente agua, además de hacer ejercicio.

“Es fundamental prevenir enfermedades como el sobrepeso, la obesidad y la diabetes, que lo que causan son afecciones sistémicas, como procesos inflamatorios internos. Por ejemplo, la obesidad provoca restricción pulmonar, lo que nos lleva a riesgo de desarrollar enfermedades pulmonares no nadamás metabólicas”, mencionó.

La Doctora enfatizó la necesidad de mantener un estado saludable y una buena alimentación e hidratación, sumándole actividad física de leve a moderada, debe de bastar para estar protegidos en época invernal.

“Sin embargo, si a estos buenos hábitos les sumamos la vitamina C y la vacuna contra la influenza, vamos a adquirir un muy porcentaje de prevención”, subrayó.

Finalmente, llamó a revisar los esquemas de vacunación de los adultos mayores de sesenta años, para procurar mantenerlos al día y proteger su salud en todos los aspectos.









