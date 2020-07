Reconocen vacíos en formación académica por educación a distancia

Cuauhtémoc, Chih.- La coordinadora de Educación en la Zona Noroeste, Marisela Comadurán Amaya, reconoció que muchos alumnos se vieron limitados para recibir la educación a distancia, por lo que sin duda hay vacíos en su formación académica, que tendrán que llenarse a partir de septiembre.

“Los alumnos que no tenía internet, ni la radio o la televisión, trabajaron con cuadernillos, pero hubo casos donde el maestro tuvo que poner de su bolsa para comprarlos. Hubo maestros que en quince días no supieron de sus alumnos y era porque sus padres no tenían saldo, por lo que tenían que esperar a que pusieran una recarga para poder enviar sus tareas. Sí hubo un aprendizaje, pero vamos con un espacio vacío”, expresó.

Y es que la comunicación más fuerte por parte de los maestros con los alumnos fue vía WhatsApp.

No obstante, aunque está la clasificación “que no pudieron” aprender lo suficiente por falta de recursos, también existen los “que no quisieron”, sin embargo se dio una queja generalizada por parte de los estudiantes y fue que se sintieron con más carga educativa.





