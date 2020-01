Rediseñarán proyecto Parque Aventura Chinaca

Cd. Madera, Chih.- El alcalde, Jaime Torres Amaya, informó que el proyecto Parque Aventura Chinaca será rediseñado y espera iniciar la primera etapa en su administración, con el apoyo de Gobierno del Estado, lo anterior debido a que el plan original que ascendería a los 35 millones de pesos, dependía de la llegada de recursos del Fondo Minero.

Explicó que más que “Parque Aventura” es un divisadero y busca hacer un nuevo proyecto con participación ciudadana y recursos municipales, para luego de determinar una suma, acudir al Estado para solicitar otra suma y así aprovechar esta opción turística para atraer a visitantes.

“El Fondo Minero nos han dicho mucho que sí se rescata, pero no nos han dicho que nos lo vayan a dar. Estamos no contando con él, incluso tenemos unas obras inconclusas porque no nos han depositado”, dijo.

Torres Amaya indicó que tiene una plática pendiente con los prestadores de servicios, a fin de que pongan una parte, pues el beneficio sería colectivo, para ellos, hoteleros y restauranteros.

“Se tiene que replantear la obra. Se tiene que estar en la sintonía de que es un buen proyecto y si no hay los fondos suficientes se tiene que tener la precaución de hacerlo bien planeado. Este año hacer una etapa, el próximo año hacer otra etapa y el (Alcalde) que venga le tiene que seguir abonando para que quede un proyecto para largo plazo. Que finalmente la tarea de nosotros es hacer algo que perdure, bien hecho y que sea un detonante económico para el municipio y la región”, finalizó.





