Regidores de Cuauhtémoc aprobaron tres decretos del Congreso

Cd. Cuauhtémoc, Chih.- Tres decretos enviados por el Congreso del Estado para modificaciones.a la Constitución Política del Estado de Chihuahua, entre ellos la eliminación de la edad mínima para ser Gobernador, fueron aprobados por unanimidad por el Ayuntamiento.

En la sesión ordinaria se aprobó el decreto donde se reforma el artículo 127, 84 y 41 de la Constitución Política del Estado de Chihuahua, respecto a la edad para ser electo miembro de un ayuntamiento, gobernador constitucional y diputado o diputada local.

El secretario municipal Francisco Sáenz Soto externó que se ingresaron al Ayuntamiento tres decretos, con mismo número de modificaciones a la Constitución política del Estado de Chihuahua, los cuales fueron aprobados por unanimidad, todos son con relación a la modificación de la edad para participar, o para ser parte de los poderes en el Municipio y el Estado.

Incluye una modificación al numeral 127, Fracción ll, en donde se establece una edad mínima de 18 años, así como el numeral 41, para ser miembro de los Ayuntamientos y diputación local; de igual manera hay una modificación al artículo 84, con relación a la edad tope para ser Gobernador del Estado, quedando mínimo 30 años sin el máximo de 70.

De acuerdo con el regidor Homero Luján, anteriormente se establecía la edad de 21 años como mínima para ser regidor, síndico, y presidente seccional, mientras que para alcalde era de 25, reduciéndose en todos estos casos a 18 años como edad mínima.

Al comentarle si 18 años no son pocos años, dijo que más allá de si los regidores está de acuerdo o no, se trata de armonizar la ley con algunos amparos que ya se han hecho y ya se han ganado.

“Por ejemplo, yo tengo 20 años y aspiro a ser alcalde, y la constitución local no me lo deja, pero hay un interés superior: que es el derecho a votar y ser votado. Se estaba coartando. Más que nada es para armonizar la ley, porque ya hay varios amparos que se han perdido porque, por ejemplo, para ser Senador tienen 23 años y no pueden, donde creo la mínima es de 25 años”, expuso.

Mencionó que para que finalmente quede aprobado por el Congreso, se requiere la votación de la mayoría de la población y sería suficiente con que Chihuahua, Cuauhtémoc y Ciudad Juárez votaran a favor, sin necesidad de que el resto de los 67 municipios del estado lo aprueben.









