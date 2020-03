Registra Cuauhtémoc sospechoso de Covid

Cuauhtémoc, Chih.- El alcalde Romeo Morales informó que en esta ciudad hay un caso sospechoso de coronavirus Covid-19, cuyas muestras están en análisis, agregó que recientemente se descartó otro caso.

Dijo desconocer si el caso en análisis se encuentra resguardado en su casa o en algún hospital.

“En la ciudad de Cuauhtémoc hemos continuando igual el comportamiento, en el estado es el mismo: seis casos (…) aquí tenemos un sospechoso, había dos de los cuales uno ya se descartó, ya recibimos los estudios. Estamos pendientes de recibir los otros”, dijo.

Mencionó que se están aplicando algunas pruebas rápidas y hay muestras que se van a la Ciudad de México.

“Se sembró mucho pánico en la ciudad, debemos de entender también que estamos en una etapa crítica y hasta cierto punto este pánico forma parte de un proceso. La influenza (por ejemplo) continúa”, expresó en cuanto a los rumores de que en Cuauhtémoc se están ocultando casos, recordando que se han presentado casos de neumonía en todo el estado, pero la sintomatología no ha sido compatible con el coronavirus.

Agregó que sostuvo un encuentro con miembros de la comunidad menonita, a quienes se les solicitó no sostener reuniones de más de 10 personas.

“Están conscientes, y están conscientes de que sus hijos no han sido vacunados, en cuanto un esquema. No tienen un sistema porque todavía no lo aceptan como tal, pero están con toda la disponibilidad de unirse a nuestra campaña con la ciudadanía para este proceso (de contingencia por Covid-19)”, mencionó.

Romeo Morales, quien también es médico de profesión, recomendó que únicamente las personas enfermas utilicen cubrebocas, pues si todos lo hacemos no habrá suficientes, ya que su eficacia dura sólo cuatro horas.

“Es importante que tengamos toda la información de fuentes oficiales, porque de por sí está en pánico la ciudadanía y que todos vayan a querer usar cubrebocas, pues difícil. Yo no lo traigo, no tengo tos, estoy sano, no voy a contagiar a nadie”, dijo.

Subrayó la importancia de guardar la distancia entre persona y persona, pues el virus del Covid-19 es pesado y no llegará a un metro y medio más allá de la distancia.

“Qué le tengo que decir a la población: que se lave bien las manos, que no se toque los ojos, la nariz o que no se lleve la mano a la boca; que no entren en pánico que hasta ahorita el comportamiento ha sido igual. Los casos confirmados no han sido en Cuauhtémoc”, dijo.

Mencionó que fumigar las calles no serviría de nada, porque el contagio es de persona a persona, cuando el infectado tose.

Expuso que ya se analiza implementar más adelante el Plan DN-III y tomar algunas medidas en el gobierno municipal en cuanto a las finanzas, en caso de que la situación se agrave.





