Regresarían a clases presenciales primero en las comunidades

Cd. Cuauhtémoc, Chih.- La coordinadora estatal de Educación en la Región, Marisela Comadurán, informó que las comunidades indígenas y rurales serían las primeras en regresar a clases presenciales. Se daría prioridad a aquellas cuyos estudiantes corren más riesgo afuera de las escuelas. Puso como ejemplo a quienes piden lImosna en los semáforos, que por lo general son niños de la etnia rarámuri.

Lo anterior se derivó del encuentro del Secretario de Educación y Deporte con alcaldes de la Región, quien está acudiendo a todas las zonas del estado, a fin de desarrollar un plan de reinicio acorde al estado de Chihuahua, con el objetivo de volver paulatinamente a las aulas con grupos pequeños de entre cinco y diez alumnos.

“De preferencia serían los alumnos que traen mayor rezago educativo. Te voy a ser sincera: no hay alumno que no traiga rezago educativo (…) Dijo el Secretario de Educación que la Secretaria de Educación federal está muy abierta a hacer algo bueno”, dijo.

Ante la posibilidad de que sea después de Semana Santa, expuso que dependerá de cómo se comporte la ciudadanía esa época del año, porque a su punto de vista es cuando se da más movimiento vacacional y para muestra la Sierra Tarahumara a donde llegan más turistas esos días.

“Si no hay un semáforo que nos marque que sí podemos regresar, no se va a regresar. Si vamos a estar como estamos ahorita, que sí estamos siendo más cautelosos, posiblemente sí se pudiera regresar en grupos pero muy pequeños, particularmente en las comunidades indígenas y las escuelas particulares. No vamos a tapar el solo con un dedo: los indígenas más vale que estén en la escuela que en los semáforos pidiendo limosna”, dijo.

La maestra Marisela Comadurán mencionó que el regreso a clases presenciales también dependerá de cada maestro y los padres de familia. Precisó que aunque el director de una escuela no quisiera, mientras el maestro esté en disposición podrá recibir a sus alumnos en el salón de clases.

Expuso que las escuelas particulares han manifestado que se encuentran en quiebra y muy probablemente también regresen de forma presencial, pues es la garantía que necesitan para no desaparecer.

