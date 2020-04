Restringen accesos a Cusihuiriachi

Cuauhtémoc, Chih.- Más de 150 vehículos fueron regresados entre Jueves y Viernes Santos de los distintos accesos a Cusihuiriachi, con el apoyo de agentes municipales y estatales. Se trata de personas que tradicionalmente acuden a acampar y convivir.

RECIBE GRATIS LAS NOTICIAS DE EL HERALDO DE CHIHUAHUA DIRECTO EN TU CELULAR, DA CLIC PARA SUSCRÍBIRTE

Así lo informó el alcalde, Abel Ordóñez, quien agregó que desde el fin de semana pasado se implementó el operativo y este fin de semana se intensificó la afluencia de visitantes por los accesos a Cusihuiriachi y Coyachi, la presa Los Álamos y la Laguna de los Mexicanos.

Indicó que desde temprana hora se establece un filtro con dos patrullas en la entrada a la cabecera municipal durante todo el día, y el resto de las unidades realizan recorridos por las comunidades.

“La misma población nos pone los reportes para acudir a retirar a las personas donde se estén juntando vehículos”, mencionó.

Debido a que es generosa la cantidad de visitantes que cada fin de semana acude a Cusi y genera beneficio económico al municipio, Abel Ordóñez los conminó a hacer conciencia de la contingencia que se vive, pues no es un juego.

“Debemos ser ciudadanos responsables. La autoridad por sí sola no podría controlar esto si no ponemos de nuestra parte. Ahorita son tiempos difíciles, no los retiramos por incomodarlos, de antemano les pedimos una disculpa, pero es por el bien de todos”, mencionó.

El presidente municipal subrayó que vale la pena quedarse en casa, abstenerse de salir estos días y para que la crisis pase pronto “todos debemos poner nuestro granito de arena”.





Te puede interesar:





Local Violencia familiar se dispara 52%

Deportes A través de las redes, entrenadora Dora Meza genera gran interacción familiar