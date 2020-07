Rogamos para que regrese a nuestro lado: hija de Pepe Vázquez

A poco más de una semana de que privaron de la libertad al ex Presidente Municipal de Madera, José Vázquez Fernández, su hija, Brenda Vázquez sigue en la búsqueda y pidiendo por la integridad de su padre, ya que asegura que la angustia y el dolor los ha invadido por completo.

“Hoy se cumple una semana de no saber sobre el paradero de mi papá Jose Vazquez, una semana de angustia, dolor, sufrimiento, incertidumbre, y es horrible, es una impotencia el no saber de él, es una semana que se han pasado los minutos, las horas y los días de manera tan lenta que parecen más” publico en las redes sociales. Justicia Piden dinero a familiares de ex Alcalde de Madera para liberarlo

Dijo que no han dejado de pedirle a Dios que lo esté protegiendo donde quiere que el este, que le de fuerzas para lo que sea que pueda estar pasando, y que siempre ruegan para que lo vuelva a nuestro lado sano y salvo, además de pedir que hablando el corazón de las personas que lo tienen para que lo regresen a nuestro lado.

“Es una semana de buscar sin resultado, de una angustia tan dolorosa que nos invade, pero aunque los días pase nuestra búsqueda no para, y nuestra fe sigue puesta en Dios, porque él sabe que mi papá es un hombre de bien, que nunca le ha hecho mal a nadie, que ha trabajado siempre por su familia, por el bienestar de su pueblo” continuo.