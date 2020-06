Se cumple un mes sin Jonathan Gustavo Vargas Bernal

Cuauhtémoc, Chih.- A un mes de la desaparición del joven Jonathan Gustavo Vargas Bernal, trabajador de la Asociación Ganadera Local de Cusihuiriachi, no hay pistas sobre su paradero, por lo que su familia pide a la comunidad, ayudar en la localización del joven.

FORMA PARTE DE NUESTRO CÍRCULO DE SUSCRIPTORES Y RECIBE LAS NOTICIAS DE PORTADA DE JUÁREZ, PARRAL Y CHIHUAHUA DIRECTO EN TU EMAIL, SUSCRÍBETE AQUÍ GRATIS

“Ya a pasado un mes mi niño y no sé nada de ti, es algo terrible, mi mente se pregunta tantas cosas ¿cómo estas? ¿En dónde? Bueno tantas cosas y no sé qué responderme a mí misma, voy a el médico y el me pide que le señale dónde me duele, como le explicas que te duele el alma. Te da un frasco de pastillas que te harán sentir mejor y solo te mantienen sedada, donde, lejos de ayudarte empeoran todo, miras el calendario ha pasado un mes y lo único que recuerdas es que has estado aquí en estas 4 paredes, solo pensando en ti mi niño, y que los días no han pasado desde tu desaparición. Ya qué puede ser peor no saber nada de tu hijo, me siento como un mueble viejo en casa que ya está aquí porque tiene que estar, esta angustia me está matando... Por fis amigos familiares sigan compartiendo para que no se pierda... ”, publican en redes.

Jonathan Gustavo Vargas Bernal, fue visto por última vez el pasado 29 de mayo, cuando a las siete de la tarde, salió de su casa y ya no volvió. El joven mide 1.70 metros, complexión delgada, cabello regular, lacio, castaño, café claro, alargados, tiene como seña particular una cicatriz por cirugía en el glúteo derecho y una en la nariz.

Al momento de su desaparición tenía puesto un pantalón azul bajito, camisa azul a cuadros, texana en color café y botas vaqueras.

Si usted sabe algo acerca del paradero de Jonathan, por favor marcar al 911 o bien al 089, denuncia anónima.

Te recomendamos: Ráfagas -Frontera pone en aprietos al PAN-Niño diputado-No desisten por el cierre de El Granero Local ¿Dónde están 356 millones de m3 que sacaron de presas?

Local Perdió Chihuahua 2.2 mmdd en exportaciones