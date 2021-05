Se estancan denuncias de violencia contra mujeres en Cuauhtémoc

Cd. Cuauhtémoc, Chih.- Al año apenas dos denuncias por violencia contra la mujer llegan a juicio. En el tiempo que lleva Liliana Sáenz al frente del Instituto Municipal de las Mujeres, ha sabido de sólo una sentencia.

Informó que aunque se batalla para convencer a la mujer en proceder, las denuncias sí van en aumento, no obstante “por cuestiones electorales o políticas” no están avanzando al interior de la Fiscalía de la Zona Occidente.

Sáenz comentó que en la Fiscalía no pasan de de agendar la cita pericial psicológica, por lo que como Instituto se abocan a los ámbitos jurídico y civil, como divorcios, custodia de menores, pensión alimenticia, con enfoque particular a la estabilidad del menor.

Una de las partes positivas es que el Instituto Municipal de las Mujeres ha ido tomando auge y esto ha motivado a las mujeres a acudir a solicitar apoyos psicológicos y jurídicos.

“En los casos de violencia de género muy pocos llegan a un juicio donde el imputado cumpla una condena por este delito. Las carpetas de investigación desgraciadamente a veces no cumplen con el perfil de los jueces, o tal vez no haya una perspectiva de género en cuanto al personal de los juzgados penales”, apuntó.

Subrayó que no se trata de considerar sólo el hecho de que suban las estadísticas de maltrato hacia las mujeres, sino cuestionarnos el porqué aumenta el problema “porque no hay un castigo justo, pues el día que exista va a disminuir. Este delito ha ido en aumento por la negligencia o por la poca empatía que hay de nuestras autoridades hacia estos temas tan complicados y recurrentes”.

Liliana Sáenz mencionó que esta problemática posiciona a Cuauhtémoc a nivel estatal y nacional.

Manifestó que su experiencia al frente del Instituto Municipal de las Mujeres ha observado que los casos se estancan o se desechan porque no van debidamente diligenciadas hacia el juzgado, y el Juez afirma que no hay elementos suficientes para imponer un castigo, lo que pone en libertad a los agresores.

“¿Cuántos juicios se llevan al año? Yo creo que dos y se me hacen muchos. Aquí no es la estadística la noticia, es cuántos juicios de la estadística se llevan a cabo y cuántos agresores están cumpliendo una pena. De los casos que he llevado yo, ninguno. Supe de uno que llegó a los tribunales, donde una menor de edad fue revictimizada y el imputado anda libre”, explicó.

Dada la repetitiva falta de justicia, las mujeres prefieren sólo pedir que el hombre se vaya de la casa y le dé la manutención, evitando a toda costa llegar hasta la Fiscalía para que no las revictimicen.

“La mujer tiene que llegar golpeada, acompañada de nosotros, de Ficosec o de Cavim para que le hagan caso”, dijo.