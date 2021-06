Se pronuncia alcalde de Cuauhtémoc contra arrancones clandestinos

Cd. Cuauhtémoc, Chih.- Los arrancones clandestinos entre Cusihuiriachi y Cuauhtémoc, en zonas como el Libramiento Sur de Cuauhtémoc (que sigue en construcción), son una constante, donde causó alarma un video que trascendió en días pasados en el que un vehículo casi arrolla a espectadores.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Parral y Juárez directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Por lo anterior, el alcalde Romeo Morales, aseguró que se determinará si se están realizando en zona de Cusi o de Cuauhtémoc, y de ser en este municipio se tomarán medidas drásticas para evitar que se sigan desarrollando.

“Definitivamente no podemos permitir que se realicen. No tenía conocimiento que se llevaban a cabo. Unos dicen que pertenecen a Cusi otros que a Cuauhtémoc, necesitamos investigarlo. Si se realizan aquí, no vamos a dudar en enviar a la Policía y montar operativos constantes”, explicó.

Agregó que los arrancones clandestinos pueden ocasionar un problema muy fuerte y deben organizarse bajo las medidas que dicta la ley, con toda la seguridad necesaria, pues de lo contrario un automóvil puede irse sobre la gente.

“Se tendrán que fincar responsabilidades. Tenemos que ver si esa área es de nosotros o no. La vialidad ha avanzado mucho en su construcción, un evento como estos debe ser bajo la legalidad para salvaguardar la integridad de la gente. No vaya a suceder lo del Aeroshow, donde me tocó estar en ese momento”, informó.

El alcalde electo Beto Pérez tiene entre sus propuestas de campaña el crear una pista para el automovilísmo a fin de evitar que quienes gustan de este entretenimiento, sigan dispersándose de forma ilegal arriesgando sus vidas y las de sus familias. Ha comentado que el proyecto traería desarrollo económico al municipio e incluso eventos de alto nivel.