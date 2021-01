Se reconstruirá la Venezuela con recursos propios: Romeo Morales

Cd. Cuauhtémoc, Chih.- Al tratarse de una sentida demanda por parte de la población y los cientos de estudiantes de dos importantes bachilleratos, el alcalde Romeo Morales tomó la decisión de este año reconstruir la vialidad Venezuela con recursos del Gobierno Municipal.

El Presidente Municipal expuso que para 2021 son muchos los proyectos de la administración que ha encabezado durante el último año.

“Queremos darle a la Venezuela. No puedo seguir esperando el apoyo del Gobierno Federal, porque me voy a sentar a esperarlo y ahí me voy a quedar. En lo que corresponde al Estado, sé los problemas que tiene el Gobernador, pues encontró unas arcas bastante mal”, dijo.

Subrayó que la vialidad Venezuela fue construida con una mala planeación y se ha convertido en una problemática, pues esta zona era un arroyo y los jóvenes que actualmente estudian en el CBTis 117 y Conalep tiene que quitarse los zapatos en época de lluvias para poder transitar.

“Tenemos que ver por los jóvenes. Mi propósito es que se haga ahí un buen sistema pluvial para el drenaje del agua, y que esa vialidad se reconstruya con un buen pavimento. Que el agua vaya y se descargue al arroyo que está por la Belisario Chávez”, indicó.

Expuso que no tarda en salir la licitación y será el Municipio quien financíe el proyecto, por lo que llamó a la población a cumplir con su pago de predial, que sin duda se invertirá en esta y otras obras en Cuauhtémoc.

