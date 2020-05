Se saturan refugios para mujeres violentadas

Cuauhtémoc, Chih.- Los refugios secretos para mujeres víctimas de violencia y sus hijos se saturaron durante esta contingencia, informó Liliana Sáenz, titular del Instituto Municipal de las Mujeres, organismo de reciente creación que brinda atención no sólo a mujeres, sino también a niños víctimas de adicción.

El número de refugios y sus ubicaciones son información confidencial, donde son protegidas las mujeres recibiendo resguardo y alimentación, además de atención sicológica, en conjunto con sus hijos.

Están a cargo de Gobierno del Estado y los casos de Cuauhtémoc los canaliza el Centro de Atención a la Violencia contra las Mujeres (Cavim), quien trabaja de la mano con el Instituto Municipal de las Mujeres.

Liliana Sáenz extendió la invitación a mujeres violentadas a acudir a sus instalaciones donde recibirán asesoría, atención sicológica y jurídica, con el apoyo de profesionales y el DIF Municipal.

Expuso que en los últimos días se han dado a conocer casos en los medios de comunicación porque algunas personas se están animando a denunciar, sin embargo, muchas no lo hacen, no obstante una denuncia sirve para obligar al cónyuge a salir del hogar y tramitar una manutención.

El instituto se ubica en la calle Rayón, entre Agustín Melgar y Segunda, en un local color amarillo, donde la atención es de lunes a viernes, de 09:00 a 15:00 horas. El teléfono es el 625-688-33-07.

“Cavim me ha informado que ha habido un incremento de violencia contra las mujeres en esta contingencia, porque están sobrelimitados los refugios y están haciendo todo lo posible para recibir a más víctimas”, dijo.

Recordó que para enviar a una víctima a un refugio se le hace un estudio socioeconómico y un test sicológico, donde una trabajadora social y una sicóloga determinan si es o no candidata a ingresar.

“Por seguridad no sabemos cuántos son ni dónde están localizados. Hay personas que no quieren ir a un refugio porque ya no pueden salir. Ahí mismo se les da terapia ocupacional, terapia emocional y permanecen en un mismo lugar”, mencionó.

Expuso que hay mujeres que no se quieren separar del hogar por los hijos.

Esta semana Seguridad Pública Municipal ha informado sobre mujeres golpeadas por sus parejas o exparejas, donde algunas han resultado con lesiones graves.

Por otra parte, Ficosec informó hace unos días que el encierro por la contingencia ha provocado que una gran cantidad de mujeres se comuniquen al *2232 para solicitar información para divorciarse, debido a problemas que ha surgido en el seno del hogar por la convivencia obligada.





