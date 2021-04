Semana Santa, alivio a la espiritualidad restringida por la pandemia: Padre Antillón

Cd. Cuauhtémoc, Chih.- El sacerdote Omar Antillón lleva un año impartiendo misa a través de internet, en alianza con una radiodifusora, por lo que viaja desde Ocampo a Cuauhtémoc para grabarla y que el mensaje llegue a la población. Expresó que la pandemia ha provocado vivir una espiritualidad restringida, por lo que invitó a los fieles católicos a vivir la Semana Santa vía streaming, pues es una oportunidad para “darles el alivio que necesitan”.

Dijo que para las iglesias católicas siguen las restricciones muy difíciles y muchas ceremonias no se hacen, pues las directrices vienen de la Conferencia de Obispos Mexicanos, pues buscan no exponer a la gente y a los sacerdotes a los contagios. Mencionó que “se supone” que los viacrucis no deberán realizarse.

“Debemos reflexionar que desde hace un año pasamos por la situación de la pandemia, donde la gente aparte de la enfermedad y de la pérdida de las personas a causa del Covid, ha sufrido mucho. El auxilio espiritual ha estado muy restringdio, los templos se han cerrado. A pesar de que ha transcurrido un año, a la gente se le da la posibilidad de volver poco a poco, y nosotros queremos recibirlos con motivo de la Semana Santa, para darles ese alivio y esa medicina espiritual”, expresó.

Sostuvo que los templos están abiertos aunque bajo los protocolos de la Secretaría de Salud y de la Conferencia de Obispos, por lo que son los espacios donde más se tienen cuidados, reduciendo cada celebración a lo esencial, sin prolongarse, pues no se les permite hacer todos los rituales.

“Las transmisiones en streaming o internet tienen valor, pues hemos creado una expresión que dice: los templos se cerraron pero en cada casa se abrió una iglesia; por lo que invitamos a la población y de manera especial a los adultos mayores a que vean las misas por internet”, concluyó.

