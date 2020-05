Si no acatan medidas aumentarán los casos

Cuauhtémoc, Chih.- Los casos contagiados de Covid-19 irán en aumento los siguientes días y si la ciudadanía sigue sin atender las medidas preventivas, no habrá suficiente espacio en los hospitales para poder atenderlos, expresó el presidente municipal, Romeo Antonio Morales Esponda.

Indicó que ya se dio un repunte importante y se espera que los casos aumenten porque hay varios sospechosos.

Es por eso que a diario pide a los ciudadanos quedarse en casa si no hay necesidad de salir, tomar en serio la situación de la pandemia mundial y seguir con las medidas preventivas de salud.

Morales Esponda indicó que la ciudadanía de Cuauhtémoc no ha sido responsable con las recomendaciones para evitar el contagio, y que afortunadamente los casos no han sido como en el centro de la República, en el municipio son retardados, pero se pretende no llegar a tantos.

“Queremos que nuestro municipio salga adelante, sin que haya una repercusión más severa, pero requerimos ayuda de todos, esto depende de cada uno, todos valemos lo mismo y no queremos decesos, es mejor prevenir que lamentar”, finalizó el edil.

