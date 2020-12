Si quieren endeudarse que elijan la obra del hospital de Cuauhtémoc: Obed Lara

Cuauhtémoc, Chih. - El diputado Obed Lara, expresó que aún no define su voto por el endeudamiento que solicita el estado, pues consideró que, sí no se destinará a lo necesario, no son tiempos para este tipo de movimientos, expresó que, en todo caso, se destinen recursos para el hospital de Cuauhtémoc, que se ha solicitado desde hace tiempo y es muy necesario.

Al inicio del mandato de Javier Corral Jurado, anunció que por fin se haría un nuevo hospital en Cuauhtémoc, incluso mencionó la inversión que se destinaría para ello, sin embargo, la obra fue quedando rezagad y a la fecha, esta ciudad permanece siendo el punto donde se concentran los pacientes de toda la sierra y sin contar con la infraestructura necesaria.

El diputado Lara Chávez comentó que aún analiza la petición de deuda por parte del gobierno del Estado y aunque reconoce que se deben considerar las necesidades por la pandemia, la explicación que da el Gobernador Corral, de que destinará a obra el recurso, no le parece correcto, ya que las necesidades hoy en día son mucho más grandes que este rubro y recordó lo del hospital, que en todo caso justificaría su voto a favor.

Indicó que aun no decide su voto, pues lo está pensando, “somos 33 y se que hay algunos a favor, otros en contra, desde luego, pero aún no hay nada definido al respecto”, comentó el diputado quien afirmó que de acuerdo a lo que le han comentado son cerca de 17 los legisladores que, a la fecha, pudieran estar de acuerdo en contraer la deuda por poco más de mil 600 millones de pesos.

“Me parece injusto que se haga de esta forma, porque pasarán muchos años y los chihuahuenses seguirán pagando esta deuda, es cuando pienso que no es correcto mi voto a favor, pero como les digo, aún no lo he decidido”, concluyó.

