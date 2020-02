Si se puede retener vehículo si comenten faltas graves

Cuauhtémoc.- Aunque la ley recientemente aprobada en materia de vialidad impide a los oficiales de tránsito retirar documentos como licencia o tarjeta de circulación al momento de hacer una multa, en casos de accidente o bien de la comisión de una falta grave, se puede retener el vehículo, explicó el delegado operativo de Vialidad, Ernesto Trejo.

Explicó que las modificaciones decretadas y publicadas el pasado 15 de enero del presente año, a los artículos 100 y 101 conceden una serie de beneficios a los conductores, sin dejar de lado el hecho de que quienes cometan una infracción deben por fuerza contar con la documentación vigente.

De no hacerlo, en caso de que la licencia, la tarjeta de circulación o las placas no estén vigentes, pueden proceder al decomiso, incluso del vehículo, sanción que también aplica para el caso de accidentes o de infracciones graves, destacó el funcionario.

Ernesto Trejo destacó que pese a que se realizaron estas modificaciones, la cantidad de infracciones no ha disminuido o aumentado, el comportamiento es similar al de meses anteriores, no obstante el ingreso no se ha verificado, pues ahora los guiadores deben pagar las sanciones, sin que exista un documento a recuperar de por medio.





