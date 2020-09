Sigue municipio de Cuauhtémoc con deficiencia de policías 

Cuauhtémoc, Chih.- El director administrativo de Policía Municipal, Juan Carlos Rentería, informó que prevalece la falta de elementos para vigilancia de la comunidad, son cerca de 170 agentes para 180 mil habitantes, lo que complica las labores de prevención, por ello, hizo un llamado a quien cumpla con los requisitos para reingresar a la corporación para que acudan y se unan a las filas de esta dependencia.

Destacó que no es por falta de recursos económicos para contratar más elementos y esto mantiene a la institución con poca capacidad para atender las necesidades de la ciudadanía. Luego de que se quejaran habitantes de que el pasado domingo solo había dos patrullas para toda la ciudad, Rentería expresó que no tenía seguridad de que efectivamente fueran tan pocas unidades, pero aseveró que la situación es crítica y por lo tanto buscan la forma de ingresar más elementos.

Por este año, ya se cumplieron las dos academias que se pueden realizar en coordinación con Fortaseg y recursos municipales, una de ellas, está por concluir, pero para cuando los elementos logran certificarse y cumplir con todos los requisitos, siempre se presenta el déficit.

La situación es complicada, pues en el seccional de Lázaro Cárdenas, simplemente no hay policías, en Álvaro Obregón, son muy pocos y en Anáhuac es la misma historia, para el caso de la cabecera municipal, tampoco logran dar cobertura a todos los sectores y esto, dificulta la labor de quienes aún prestan servicio en la corporación.

Aunque en unas semanas más, habrá nuevos policías para ingresar a la corporación, no serán suficientes, la problemática, sin embargo, no es exclusiva de Cuauhtémoc, pues en promedio, México tiene solamente 0.8 policías por cada mil habitantes, lo que lo ubica por debajo de los estándares recomendados por la Organización de las Naciones Unidas. La ONU recomienda que haya 300 policías por cada 100 mil habitantes; esto es, 3 por cada mil personas. México no alcanza ni la tercera parte.

Ante ello, el director comentó que hay ex policías que ya cuentan con la mayor parte de los requisitos que exige la ley actual y que pudieran reingresar, aprobando algunos nuevos candados, pero que pudieran ser de gran utilidad para la institución en este momento.