Sin candidatos seguros Fuerza por México en Cuauhtémoc

Cd. Cuauhtémoc, Chih.- Luego de que por falta de paridad en todo el estado el Instituto Estatal Electoral rechazara seis candidaturas de varones, entre ellas la correspondiente a Cuauhtémoc, el representante del partido en Cuauhtémoc, Roberto González, señaló que el partido impugnó tres de esas candidaturas ante la autoridad electoral, entre ellas la de este municipio.

La propuesta en Cuauhtémoc era Armando Cuéllar, quien ha intentado hacerse de candidaturas independientes en procesos electorales anteriores, sin éxito. Aunque hace algunos meses no se le ve pronunciarse por alguna causa, años atrás ha encabezado protestas por diversos temas ante recaudación de rentas, la presidencia municipal o la Junta de Aguas.

Roberto González informó que la impugnación la realizó Fuerza por México ante el Instituto Estatal Electoral y están a la espera de su respuesta, no obstante subrayó que se lucha para que la candidatura de Cuéllar prevalezca, por lo que de momento no se tiene contemplada a alguna mujer que pudiera ocuparla.

Lo anterior debido a que se mencionó que al ser mujer el regidor número uno de la planilla, ella podría intercambiar el lugar con Armando Cuéllar para que él se convirtiera en primer regidor y ella en candidata.

Por otra parte, González confirmó que la candidata a diputada por el Distrito 14, Sandra Denisse Peña Ibarra, sí había interpuesto su renuncia ante el IEE, no obstante, dijo, a nivel local están en pláticas con ella para que no desista y sea la abanderada oficial. La suplente es Brenda Yaneth Castillo, quien quizá tomaría la candidatura si no llegan a convencer a Peña.

En cuanto a la Sindicatura, la candidata propietaria es Tania Coral Castillo, y su suplente es Fátima Muñoz Bustillos, quienes no han manifestado alguna intención de retirarse.