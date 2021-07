Sindicato ha rechazado recomendados del Alcalde: Navarro

Vicky Navarro, secretaria del Sindicato de Trabajadores de Municipio, aseguró que para elegir empleados para sindicalizarlos, primero se evalúan las condiciones de vida de quienes lo solicitan y sus necesidades o las de sus familias; subrayó que no es el presidente municipal quien tiene la facultad de decidir a quiénes seleccionar.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Parral y Juárez directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Al preguntarle si el alcalde Romeo Morales le ha sugerido nombres, comentó que sí y que a la mayoría los han rechazado, cuyos nombres, dijo, aparecen en la nota publicada por este medio de comunicación esta semana.

Expuso no poder informar el número exacto de sindicalizados por tratarse de la vida privada del Sindicato.

Al cuestionarle si luego de su periodo de 3 años pretende reelegirse, afirmó que el nombramiento se le dio por 6 años ante la asamblea, y en la primera mitad ha trabajado en estabilizar al Sindicato y registrarlo legalmente.

Mencionó que ella no tiene la facultad para cambiar estatutos, pues vienen de parte de la CTM, a donde pertenece.

Se le preguntó su postura sobre las denuncias hechas de manera anónima a este medio de comunicación, sobre la sindicalización arbitraria de personas que no han cumplido con los años de trabajo necesarios y algunos otros requisitos para acceder a dicho beneficio. Respondió que era lamentable que nuestras fuentes otorgaran datos erróneos, empezando por la cantidad de sindicalizados, mientras que los nombres mencionados “no están ni siquiera en la lista de espera”.

Dijo que algunos cumplen sus 3 años en septiembre y otro en octubre, y para sindicalizarlos tienen que presentar situaciones como alguna condición precaria de salud en su familia.

“Nosotros decidimos quién sí y quién no. Nosotros no podemos decirle al Presidente a quién contrate, no es mi facultad”, dijo y aseguró que han analizado juntos las condiciones de algunas de las personas para quienes Romeo Morales ha buscado se les sindicalice.

Navarro mencionó que es natural que haya descontentos, por parte de trabajadores que buscan su beneficio personal arreglándose a través de otros.

Sobre Patricia Romo, dijo que es Presidenta de la CTM y al entrar a la administración municipal automáticamente es parte del sindicato. Precisó que inició como Juez Calificador y ahora está como encargada de Licencias, en el cuarto o quinto lugar de un organigrama.

Debido a que la autorización de las plazas o nuevos sindicalizados deben llevarse a cabo en asambleas convocadas por ella, mencionó que no se han llevado a cabo por la pandemia.