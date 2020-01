Suman 6 personas que desaparecen por Madera

Cuauhtémoc, Chih.- Al menos seis personas, que tenían como destino la población de Madera, cuentan con reporte de desaparición en los primeros días de 2020, el más reciente es de una madre y su hijo. Autoridades investigan los casos.

Martina Zamarrón Varela, de 51años, así como José Óscar Trevizo Zamarrón, de 29, habrían acudido a la población de La Norteña, en Madera, el pasado 5 de enero, ambos iban a bordo de una camioneta Nissan Infinity, modelo 2001, color arena.

Familiares informaron que, además, traían consigo las llaves de un segundo vehículo, una pick up Nissan, en color blanco y doble cabina, la cual fue robada al día siguiente de que desaparecieran Martina y José, en hechos ocurridos en ejido El Largo.

Según expresaron, sujetos armados habrían entrado de forma abrupta a una vivienda donde estaba la camioneta y se la llevaron, ellos creen que pudo tratarse de los mismos delincuentes que privaron de la libertad a madre e hijo.

Pero éstos no son los únicos casos ocurridos o denunciados en las últimas horas. Se tiene conocimiento de tres jóvenes más, del municipio de Cuauhtémoc, que dijeron ir con rumbo a aquella región y no han sido localizados, a los que se suma la desaparición de un hombre que viajó desde Ciudad Juárez hasta esa misma zona y del cual no se sabe nada desde el pasado 29 de diciembre.

José Zamarrón, Jesús Erives yJesús Muñoz son tres jóvenes que salieron de esta ciudad con rumbo a la comunidad de Madera el pasado viernes por la tarde, destino al que al parecer llegaron, sin embargo, de regreso a Cuauhtémoc ya no se supo nada de ellos.

Los 3 jóvenes viajaban a bordo de un automóvil Jetta, modelo 2011, color blanco, y el último contacto que tuvieron con ellos fue vía telefónica.

Familiares dieron a conocer a diferentes medios de comunicación que la última vez que hablaron con ellos fue cuando regresaban de Madera con rumbo a Cuauhtémoc, sin embargo, no llegaron y los teléfonos celulares se encuentran apagados.

Finalmente, el caso de BárbaroGalván, hombre de 38 años, que viajó desde Juárez hasta Madera, se tuvo contacto por última vez con sus familiares el pasado 29 de diciembre.

Te puede interesar: