Vacunan contra Covid a personas de la tercera edad no registradas

Cd. Cuauhtémoc, Chih.- Fuentes del Salud Estatal de la Región Cuauhtémoc, informaron que desde el lunes se aplican vacunas a personas de la tercera edad en Madera y Carichí, donde se toma en cuenta primero a quienes se registraron como lo instruyó el Gobierno Federal.

Una vez suministrados los biológicos a los inscritos, se da oportunidad a quienes no accedieron a la plataforma de internet, siempre y cuando sean adultos mayores. Aseguraron que la Sedena está vigilando cada módulo de vacunación, a fin de que no se suministren dosis a quienes no corresponda.

El 15 de febrero comenzaron a aplicarse 660 vacunas a Carichí y Ciénega de Ojos Azules. Al Centro de Salud de Madera se enviaron 530 y en lo correspondiente a las comunidades de este municipio se destinaron 270 a Arroyo Amplio y mil 70 a Nicolás Bravo.

Los biológicos también llegaron a Tegüerichi donde exclusivamente la Sedena se encargará de la operatividad, es decir sin acompañamiento de personal médico.

Se espera que la semana entrante se destinen vacunas a Cuauhtémoc y quedarían pendientes el resto de los municipios a los que da cobertura la Región Sanitaria Cuauhtémoc o Cuarta Jurisdicción: Riva Palacio, Cusihuiriachí, Bachíniva, Guerrero, Temósachi y Matachí.

En el inicio de la aplicación de la vacuna, nuestras fuentes que solicitaron el anonimato indican que son pocas las personas adultas mayores registradas en la plataforma. Ejemplificaron que si a cierta comunidad llegan 50, es muy probable que la mitad ya tengan nombre y apellido, pero el resto no. Sin embargo, todas serán suministradas bajo el requisito de que la persona beneficiaria realmente cumpla con la edad estipulada en esta primera etapa.

Las vacunas corresponden a una remesa de casi 26 mil de la farmacéutica AstraZeneca que se distribuyeron en diez municipios del estado, entre los que se encuentran Balleza, Bocoyna, Guachochi, Guadalupe y Calvo, Nonoava, Moris, Batopilas y Chinipas.

El Gobierno del Estado informó que se recibieron en la Base Aérea Militar número 13, en la ciudad de Chihuahua, y que la temperatura que requieren para su conservación es de entre 2 y 8 grados centígrados, por lo que se aseguró que se garantizaría su traslado en buenas condiciones hacia los distintos municipios.

