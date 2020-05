Vecinos de Los Nogales, denuncian que no hay seguimiento a sospechosos por COVID-19

Cuauhtémoc, Chih.- Vecinos del fraccionamiento Los Nogales, denunciaron que las autoridades no han puesto interés en un caso sospechoso de COVID-19, en aquel sector, el cual ya fue notificado a través del 911, ordenando el aislamiento de una familia. Sin embargo, las personas no han querido hacer caso a la recomendación y temen que, en caso de ser real, pudiera haber más contagios.

Desde hace cuatro días, se le pidió a la familia el resguardo en casa, pues uno de sus integrantes presentaba síntomas de la enfermedad, por lo que le ordenaron aislamiento, aunque esta persona ha permanecido en casa, no así otros miembros de la familia, por lo que decidieron pedirles a las autoridades que atiendan la situación, no obstante, no hay respuesta y recurrieron a los medios de comunicación.

“No se trata de señalar o de estigmatizar, es por seguridad de ellos y de nosotros, uno de los jóvenes de la casa, ha estado saliendo, pese a que les han dicho que se queden en casa, incluso estuvo jugando fútbol con otros menores”, comentaron y pidieron que las autoridades sean más estrictas y verifiquen que las personas se queden en casa, pues pese a que las patrullas circulan, poco, por el sector, nunca hacen la recomendación a la gente que ven en el exterior.

Cuauhtémoc, su población, se muestra renuente a creer en la pandemia y pese a las acciones que se emprenden por las autoridades y algunos sectores de la población, gran parte de los habitantes, insisten en salir de sus casas y no guardar las medidas de sana distancia, uso de cubre bocas, lavado frecuente de manos, entre otros.

Incluso, negocios que aparentan estar cerrados, atienden a los clientes con las cortinas metálicas desplegadas, así como hay quienes aseguran que simplemente la enfermedad no existe y por lo tanto, no se cuidan, exponiendo así, su propia integridad y la de sus familias.





