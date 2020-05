Venden cerveza en expendios y se hacen aglomeraciones para comprar

Cuauhtémoc, Chih. - Mientras que algunos comercios no pueden abrir sus puertas por las restricciones sanitarias, algunos expendios de la ciudad comenzaron a vender cervezas, lo que provocó aglomeraciones en el exterior de los establecimientos.

Los expendios de vinos y licores han permanecido abiertos, aunque se les señale como no esenciales, sin embargo, en la ciudad, hasta hace unas horas no había cerveza en venta, en ninguno de ellos, no obstante, al parecer se consigue en algunos puntos y la noticia corre rápido en redes, ocasionando las compras de pánico y las largas filas.

Las cervezas se ofertan entre 60 y 80 pesos por unidad, las artesanales, mientras que una caguama llega a costar hasta 150 pesos, reportan consumidores. En el caso de las marcas mexicanas, se duplica el precio. Aún así, lo pagan.





