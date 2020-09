Yako Rodríguez emite posicionamiento sobre caso del conflicto del agua en Chihuahua

Cuauhtémoc, Chih.- El Diputado Federal Eraclio Rodríguez, hizo un pronunciamiento por el caso del conflicto por el agua en el sur de la entidad. Destacó que no había querido aparecer en escena, pero expresó estar en contra del manejo que se ha dado al asunto.

En su muro de red social, el diputado federal por el 7º distrito con cabecera en Cuauhtémoc, de extracción Morenista, pero recientemente agregado a la fracción del PT, líder campesino durante décadas, escribió:

Pésimo el actuar de los gobiernos. Me he querido mantener al margen de los reflectores en el tema de las presas de Chihuahua para no politizar y polarizar más con los problemas del campo, pero les puedo asegurar que sostengo mi postura para defender las causas de los productores, no sólo de Chihuahua, sino de todo el país.

La prueba de ello es que he tenido más de 4 reuniones con el subsecretario de Seguridad Ricardo Mejía, (la última hace 8 días) y muchos encuentros con líderes y compañeros de Ojinaga, Delicias y Camargo, además con compañeros diputados y funcionarios estatales, ante quienes hemos insistido y comprobado en que no hay necesidad de aperturar la presa la Boquilla, ya que técnicamente es inviable. No tienen ningún caso esta absurda obstinación de incendiar el estado.

Considero no menos que deplorable que el Gobierno Federal utilice a la Guardia Nacional para resolver los problemas sociales. Los problemas se deben resolver por la vía del diálogo y debemos de privilegiar el respeto y la paz social.

Les puedo garantizar que la defensa de los recursos naturales ha sido una lucha constante, en la cual mis compañeros Barzonistas hemos perdido vidas de seres queridos y amigos entrañables.

Por convicción propia y en memoria de los que ya no están con nosotros, jamás les daremos la espalda a los productores.





