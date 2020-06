“Nos duele no poder ayudar más”: Linda Flores de La Casa del Migrante

“Nos duele no poder ayudar más” externo Linda Flores coordinadora de La Casa del Migrante San Agustín, donde actualmente se encuentran en cuarentena 19 migrantes provenientes de El Salvador, quienes esperan se acabe la pandemia para poder retornar a su país de origen, anteriormente la casa del migrante atendía a 50 personas originarias de El Salvador, Cuba, Honduras, Nicaragua, y al inicio de la contingencia optaron por seguir su camino y llegar a ciudad Juárez.





RECIBE EN TU EMAIL LAS NOTICIAS MÁS IMPORTANTES DE JUÁREZ, PARRAL Y CHIHUAHUA, SUSCRÍBETE AQUÍ GRATIS





Esta casa del migrante tiene desde diciembre del 2019 ya prestando atención en forma, pero la Pastoral de Migrantes lleva ya cuatro años realizando las labores de ayuda y redes de apoyo a los migrantes y paisanos que llegan al puente de la Pacheco lugar tradicional a donde arriban migrantes y personas de los diferentes estados de la republica que buscan llegar a la frontera o bien conseguir trabajo en otros puntos del país señalo Linda Flores actual coordinadora de La Casa del Migrante San Agustín ubicada en la colonia Ladrilleros.

La Coordinadora “Linda” dijo que la labor de ayuda en la zona del puente de la pacheco tiene ya casi 30 años por vecinos de los alrededores que desde hace tres décadas solían llevar la ayuda directamente a la gente bajo el puente y zonas aledañas hasta que formalmente se creó el patronato dirigido por Roció de las Casas encargada de recabar fondos para que esta casa funcione.

Fue el propio Obispo don Constancio Miranda quien apoyo la construcción de esta casa, y activar la Pastoral del Migrante, construyéndola cerca de la zona a donde llegan los migrantes y paisanos, y de esta manera cuidar también su seguridad y no tener que desplazarse tanto en la ciudad y exponerse a la inseguridad.

Lidia Flores destaco que antes de la pandemia eran atendidos en la Casa del Migrante San Agustín 50 personas originarios de Cuba, El Salvador, Honduras, Nicaragua y paisanos de los estados del país, mismos que al saber que deberían de permanecer en cuarentena optaron por seguir su camino y emigrar a la fronteriza Ciudad Juárez.

Hoy en día quedaron solo 19 migrantes todos originarios de El Salvador quienes al saber la situación de los Estados Unidos y México por la pandemia esperan el momento para ser repatriados a su país unos por apoyar a sus familias, otros por la dura situación que viven al andar viajando entre otras cosas.

Actualmente el lugar atiende además de los 19 en cuarentena a por lo menos 25 personas que llegan a las puertas solicitando apoyo y se les dota de un kit sanitario, comida, jabón, gel, ropa y cobijas, “Nos duele nos poder ayudar más” pero debemos cuidarnos y cuidar a quienes se encuentran en la casa, “deseamos ayudarlos como siempre, darles un techo, un lugar donde descansen y se aseen cómodamente pero la pandemia no nos lo permite” señalo la titular de este lugar.

Entrevista a migrante deportado

Eduardo Retana de 29 años de edad llego a pedir ayuda a la casa del migrante, donde tras ser dotado de un kit de alimentos, agua, ropa y cobijas conto que hace tres semanas fue deportado del Estado de Texas, su madre desde muy pequeño se lo llevo al otro lado a trabajar pero ahora como está la situación fue deportado por no tener papeles y trata de recuperar su vida.

“Trabajaba en Texas en la construcción pero al ponerse dura la situación me detuvo migración y me deportaron por no tener papeles” manifestó Eduardo quien desde una corta edad fue llevado por su madre al vecino país, incluso menciono que estudio en los Estado Unidos, pero nunca logro tener papeles.

Actualmente vivía con su madre el esposo de su madre y varios hermanos pero a sus 29 años ya se valía por sí mismo y aportaba a su casa, pero tuvo la mala suerte de ser detenido por las autoridades y al no contar con documentos hace tres semanas fue deportado, y a diario acude a la Casa del Migrante San Agustín para obtener ayuda mientras las cosas se componen y ve que hacer.





Te puede interesar:





Noroeste Entregan 7.5 toneladas de semilla de frijol

Deportes Ejercicio isométrico, alternativa ante cierre de gimnasios

Noroeste Se han salvado más de 500 vidas con novedoso sistema