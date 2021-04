“Nos saldría mejor no abrir”: Unión de Empresarios

“Trabajar quince días, un mes, y volver a perder inventario, nos saldría mejor no abrir”, declaró Mauricio Gutiérrez Maure, representante de la Unión de Empresarios de Alimentos y Bebidas en Chihuahua, en relación con la nueva suspensión de bares, centros nocturnos y cantinas, de los cuales han cerrado definitivamente más de 80 a lo largo de la contingencia.

Detalló que las personas para poder reabrir sus negocios, ya después de un año de pandemia, vienen gastadas, con buró de crédito, vienen endeudadas, ya no tienen cuentas bancarias en dónde solicitar dinero para poder adquirir su inventario para la reapertura de su negocio.

“Después de esto, trabajar quince días, un mes, y volver a perder ese inventario, nos saldría mejor no abrir. Ese inventario que se queda, esos insumos utilitarios ya sea de alimentos, incluso la cerveza para los bares y cantinas, ya no es lo mismo. Para poder guardar esas bebidas necesitaríamos dejar prendidos todos los refrigeradores, más los costos de renta, luz y todos los gastos que traemos; yo estoy totalmente seguro que otro número de empresas va a caer en este cierre”, apuntó.

Destacó que en cada uno de los cierres que ha habido en este periodo ya no abren definitivamente más establecimientos del gremio: “Ya no es sostenible, estamos batallando mucho; tenemos que hacer a nuestros empleados a un lado, ya no podemos tener la misma plantilla de empleos, pues si teníamos cinco meseros, ahora vamos a necesitar 3-2; si teníamos 3 barristas, ahora sólo uno; de tres guardias, pasar a uno”, agregó.

De acuerdo con el último dato que tiene la Unión, se habla de un millón 250 mil personas directas e indirectas en el estado, entre los proveedores de refrescos, carne seca, cacahuates; el bolero, la que vende las flores, y otros que dependen o se apoyan de este giro. “Un gran porcentaje de ellos se van a volver a quedar sin trabajo”.

Asimismo, según su último reporte, se llevaban contabilizados arriba de 80 negocios cerrados, pero Gutiérrez recalcó que cada cierre como este, que entra en vigor a partir de hoy, vuelven a “caer” dos o tres.

Hay algunos otros que cambian su lugar de trabajo al no llegar a un acuerdo con el arrendador para el pago del local. “Esto también es sumamente difícil porque los permisos, la movilización de las licencias, hacer un nuevo contrato; dejar los depósitos, acondicionar los locales como deben quedar, representa mucho dinero y es dinero que se debe conseguir, nos tenemos que volver a endeudar porque ya no tenemos ahorros para solventar este tipo de gastos”, señaló.

El representante de la Unión aprovechó para comunicar que en más de 20 ocasiones han tratado de reunirse con el gobernador Javier Corral, o con la alcaldesa, pero de momento no han corrido con suerte. “Ni una sola vez, ni uno de estos dos personajes nos han podido recibir y para mí eso no es liderazgo”, apuntó.

Hasta la fecha se han reunido con el secretario de Salud, así como el secretario de Gobernación, Joel Gallegos, de este último aplaudió la disponibilidad y trato mostrado, “pero no pasamos de ahí, el problema ya está topado, entonces necesitamos personajes como el presidente municipal o el gobernador para que realmente nos pudieran ayudar, pero no nos han querido ayudar”, criticó.

Al ser cuestionado si tenían contemplada alguna acción derivado de este nuevo cierre, comentó que ya están muy decepcionados y que ya muchos de los compañeros “lo dejaron por la paz”, añadiendo que se han cansado además de buscar los apoyos.

En este sentido, precisó que se hablaba de millones de pesos en apoyos para el gremio; no obstante, hay procesos que tienen siete meses y no se pueden solucionar. “De esas ayudas nos permitieron meter papelería a todos, pero quizás habrá unos 60 casos atorados, y el dinero ya se acabó, ¿dónde está ese dinero que se supone era para nosotros?”, cuestionó.

DATO:

Se habla de un millón 250 mil personas directas e indirectas en el estado que dependen de estos giros en el estado

Te puede interesar:

