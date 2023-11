Nosotros sí tenemos comunicación con vecinos de Romanzza: Alcalde

El presidente municipal de Chihuahua, Marco Antonio Bonilla Mendoza, respondió a los señalamientos del diputado Benjamín Carrera, sobre las afectaciones a los vecinos de Romanzza por el relleno sanitario, y desmintió que no se haya socializado con los ellos sobre la remediación temporal, y añadió que se tiene una comunicación semanal sobre el tema.

“Él lo escribió por columna. Yo se lo voy a contestar por nota: decirle bueno, pues que no es cierto que algún actor de Morena se haya parado con los vecinos de Romanzza, se lo digo con muchísima pena. Nosotros tenemos contacto, si no cada tercer día; por lo menos sí semanal con los vecinos de romanza y están absolutamente enterados de toda la situación y por eso cada vez y cada oportunidad les agradezco su solidaridad su empatía con los chihuahuenses, porque es cierto lo que dice el diputado y son los que están sufriendo las consecuencias, pues de que se privilegia el interés particular y económico de unos poquitos, por el de todos los demás quienes habitamos en la ciudad de Chihuahua”, afirmó Marco Bonilla.

➡️ Recibe las noticias directo a tu celular. Suscríbete aquí a nuestro canal de WhatsApp

El alcalde Bonilla Mendoza invitó al diputado Benjamín Carrera a tener un acercamiento, para que juntos, se enfrenten el problema del acopio y tratamiento de la basura en la ciudad de Chihuahua.

“Yo le diría al diputado, que se acercara conmigo ya y le entrábamos juntos a los guamazos y no me dejen solo porque en estos ocho meses los diputados de Morena, los regidores de Morena, me han dejado tirar guamazos a mí solo y creo que todos vivimos en Chihuahua y a todos nos debe interesar este problema no solamente como un tema electorero; sino como un tema de verdad de salud pública para nuestra ciudad”, respondió el presidente municipal de Chihuahua.

Sobre la construcción de la Planta de Tratamiento de Materiales para el Centro de Economía Circular, adelantó que será una licitación pública nacional, para la cual es necesario que el Congreso del Estado autorice la redistribución del crédito.

“El crédito que no se va a ninguna otra cosa, que es al mismo: pues procesamiento, o más bien, a la disposición final de los residuos sólidos urbanos del municipio. Es decir, se queda en el mismo cajón, que se estaba considerando nada más, intercambiamos el proyecto del Centro de Economía lo movemos como prioridad y pues construimos el lugar donde tenemos que depositar la celda mientras tenemos el Centro de Economía Circular listo para funcionar, y una vez hecha esta autorización, por el Congreso del Estado lanzaremos la convocatoria de la licitación pública”, explicó.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

En ese sentido, mencionó que se espera que sea la semana entrante, para los trabajos de lanzar la licitación pública nacional, en la que todas aquellas empresas que tengan la capacidad técnica y financiera, la solvencia para poder desarrollar esta obra, puedan participar empresas tanto locales y nacionales.

“La Ley de Obras, Adquisiciones y Arrendamientos del Estado, privilegia todas las empresas locales sobre las extranjeras; se otorgan las mismas condiciones que alguna foránea, y estaremos atentos. En proceso se realizará a la vista de todas y todos, que incluye la construcción, el escarbado de tierra, la remoción de tierra, la instalación de membrana, la instalación de pozos, el tema del biogás, una celda de emergencia, -que así se le determina en la norma la laguna de lixiviados-, que se tiene que contar con ella, también, por Norma, y todo esto, es lo que suman los 60 millones de pesos que estamos pidiendo para la ampliación de parte de elementos”, detalló Bonilla Mendoza.