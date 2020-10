Nuestros hijos estaban en peligro: Vecina del Club Pollo

Sorprende a vecinos de la colonia Villa Juárez la detención de su vecino por presunta pederastia participando en una red por medio de las redes sociales, “nosotros lo conocemos como alguien en no se mete con nadie y que vive con su mama y hermano”, manifestaron algunos vecinos de los alrededores que alarmados por las noticias no podían creer lo de su vecino.

Si te gusta estar informado, suscríbete a nuestro NEWSLETTER y recibe todas las mañanas en tu correo electrónico las noticias más importantes de Chihuahua. Da clic aquí, es gratis

Estremece a vecinos de Jaime A., el destape de la cloaca que tenía, al ser detenido como presunto responsable de organizar eventos para una red de pederastia, destaca la información que pagaban de 5 mil hasta 50 mil pesos para obtener un Tick´s a las reuniones llamadas "Polladas" declaraciones del ahora detenido.

Doña "Conchita" quien pidió el anonimato y a quien entrevistamos mientras aseaba su vivienda muy cerca del ahora detenido, externo que la vivienda siempre se vio muy tranquila de echo sabe que ahí vivía Jaime con su hermano y su mama y jamás habían tenido problemas con nadie en el barrio.

"nos sorprende mucho sobre todo por el riesgo que corren las niñas y niños así como los adolescentes que habitan aquí, pues nadie se imaginaba a lo que se dedicaba él", continuó doña "Conchita", nos enteramos más de lleno hoy al salir todo en las noticias y cada que se decía mas nos daba miedo, cuando llegaron las autoridades para rodear la calle pensamos que se trataba de otra cosa pero hoy estamos alarmados, culminó la doña aun con la cara de sorpresa.

Por otra parte doña "mari" que de igual manera pidió guardar sus generales expresó que definitivamente no se sabe con quién vive uno a los alrededores, exclamó su sorpresa pues acababa de ver como todos los medios ya traían el caso de su vecino, dijo que ella no sabía que pasaba el día de la detención y fue su hijo quien llego a la casa y le comentó que estaba la calle llena de patrullas y se habían llevado a Jaime.

"imagínese el peligro que corrían los niños de la colonia y nosotros ni en cuenta", agregó doña "Mary" quien además comentó que ellos siempre vieron muy tranquilas a las tres personas que habitaban la vivienda de la calle 5 de Mayo número 905, donde se perpetraban las reuniones de este club denominado "Club del Pollo" que realizaba estos eventos de pederastia en casas de renta.

Cabe destacar que Jaime A. en sus primeras declaraciones y resultados de las indagatorias por parte de la Fiscalía General del Estado se estableció que los tick´s que los interesados podían obtener para participar tenían tres niveles pues en la categoría de los tres mil a cinco mil pesos podían entrar y ver escenas sexuales de niños y adolescentes pero sin intervenir ni tocar.

Una segunda categoría tenía el costo de los 10 mil a 20 mil pesos y esta les permitía tener acceso a los menores y abusar de ellos y acompañarse con bebidas embriagantes por el servicio, y la tercera alcanzaba hasta los 50 mil pesos donde el "Gallo" como así se identificaba al cliente podía hacer de todo con los menores hasta maltratarlos sin límites.

Tras la detención de Jaime A. apodado Hugo Martínez como él se solía poner, le aseguraron memorias con fotos de todos los menores que tenía en una carpeta a los pequeños que había violado y comercializado con otras personas, además de esto los agentes investigadores aseguraron memorias, chips y computadoras donde guardaba todo lo que hacía.

Los que más sorprendió al vecindario es cuando se publicó la declaración inicial de Jaime A. donde decía " Aquí la carpeta del pecado, la carpeta de los secretos, a veces estoy tentado en borrarla, pero la neta tiene cientos de recuerdos, me da curiosidad de saber quién querrá verla en su totalidad, en ella encontraran rostros de todos aquellos a quien me he follado, videos sexuales con varios pollos, fotografías de pollos desnudos, cientos de nalgas que me mandan, si ya sé que estoy loco" decía Jaime A. al referirse a la carpeta con contenido de pornografía infantil.





Policiaca Club Pollo: Tenía miles de archivos pornográficos de menores

Región Sería "huachicoleo" uso agrícola de agua fuera de ciclo de riego: Conagua