Se darán a conocer nuevas medidas Covid este jueves

Mañana culmina la alerta de emergencia sanitaria que decretó el Estado a fin de disminuir la dispersión del virus SARS CoV2, y será a las 18:00 horas cuando se den a conocer las nuevas medidas.

El coordinador de gabinete, Jesús Mesta informó que a partir de este jueves tras la reunión del Consejo Estatal de Salud se comunicará el acuerdo.

Se informó que será un rojo teñido de naranja al ser más flexible, sin embargo no se deben dejar de lado las medidas preventivas como es la sana distancia y el uso de cubreboca.

El Secretario de Salud, Eduardo Fernández mencionó que la visión del sector empresarial, industrial y comercial hablan que la restricción ha afectado y esperan que este mes de diciembre recuperen recursos al haber más dinero circulante.

Ante ello se está aún analizando qué actividades se pueden abrir para no volver a disparar la incidencia de casos que lleven a colapsar el sistema hospitalario.

“El comportamiento social es muy importante porque no podemos hacer una reconversión más”, enfatizó Eduardo Fernández.

El investigador Gilberto Aquino de los Ríos, parte del equipo de monitoreo de la Universidad Autónoma de Chihuahua señaló que con la restricción de movilidad se logró disminuir el índice de hospitalización.

Sin embargo siete días no marcan tendencia, la ciudadanía no debe bajar la guardia, hay que evitar aglomeraciones, pues aunque habrá mayor movilidad pero no se debe olvidar la sana distancia.

