Nunca creí que existiera la misoginia hasta que fui alcaldesa: Maru Campos

María Eugenia Campos Galván, candidata del Partido Acción Nacional (PAN) a la gubernatura, participó en webinar “Mujeres en la política y el gobierno”, junto a otras candidatas a la gubernatura de diferentes entidades federativas.

El evento estuvo organizado por el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), en el que participaron Anabel Avalos, candidata a la gubernatura de Tlaxcala; Clara Luz Flores, candidata al gobierno de Nuevo León y María Eugenia Campos, candidata a la gubernatura de Chihuahua.

Campos fue cuestionada acerca de la violencia política contra las mujeres por razón de género en su paso por la administración pública y como candidata a la gubernatura. Envió su solidaridad a las candidatas, más allá de las ideologías y partidos políticos, por la misoginia y violencia política de la cual han sido objeto, de diferente forma. Indicó que el mismo machismo terminó siendo un generador de alianzas y consensos entre las mujeres.

“El tener la capacidad para obtener y cumplir nuestros sueños, no quiere decir que no nos vayamos a topar con estos obstáculos de misoginia y machismo. Yo nunca creí que existiera la misoginia...a mis 45 años me tocó conocer la misoginia y me tocó conocerla siendo alcaldesa con un gobernador del estado… yo confundí la misoginia como un papel que debía de asumir como mujer para complacer a un gobernador”, dijo.

Señaló que nunca se podrá cambiar esa actitud por parte de los varones, por lo que indicó como necesario enseñarle a las niñas y jóvenes que si bien necesitan prepararse para lograr sus metas, deben tener presente que existe la misoginia y que hay que cuidarse.

“Maru Campos tiene una deuda pendiente en el municipio y en el estado, porque no es lo mismos conocer a las mujeres que vivir en carne propia lo que es la violencia política. La política pública para las mujeres será un prioridad para las mujeres en el próximo gobierno, que se base sobre cuál es la realidad de las mujeres en el estado”, dijo.

Agregó que actualmente se encuentra elaborando un diagnostico riguroso para conocer la situación de las mujer con la finalidad de elaborar una política pública que permita saldar las necesidades.

“Las mujeres, como prioridad en este gobierno, serán integradas en la política pública de todas las dependencias”, dijo. Explicó que los proyectos de cada una de las 13 dependencias deben de contemplar acciones de manera directa o indirecta a favor de las mujeres en seguridad, desarrollo económico y la salud.

