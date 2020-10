Obrador dio línea para negar el registro a México Libre: Ponce

La doctora Olga Ponce, Coordinadora Estatal de la organización política México Libre, lamentó la decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, para negar el registro como partido, lo que se derivó de una votación que resultó 4 contra 3 unidades.

Si te gusta estar informado, suscríbete a nuestro NEWSLETTER y recibe todas las mañanas en tu correo electrónico las noticias más importantes de Chihuahua. Da clic aquí, es gratis

Señaló que no sólo México Libre se encuentra de luto por esa decisión tan injusta, sino que todo el país y la propia democracia son las que se han visto lastimadas por este tipo de decisiones, en las que dijo que no cabe duda, tiene injerencia el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.

La coordinadora explicó que por el momento no existe un posicionamiento oficial, pues aún no se han reunido, pero comentó que acatarán la decisión del TEPJF, pues ya no hay más opciones al haberse agotado los recursos legales de reclamo o impugnación.

Calificó como una injusticia que el Tribunal Electoral ratificara la resolución del INE de negarle el registro a México Libre, y por el contrario autorizara el registro al partido de la Maestra Elba Esther, al de Pedro Haces y a Encuentro Solidario, todos ellos afines a Morena.

“Hoy se confirma que López Obrador, dio línea de negar el registro a México Libre sin importarle violentar los derechos políticos de 260,000 mexicanos, hoy la democracia en el país sufre un duro revés y se confirma que urge seguir participando y fortaleciendo la oposición en cualquier plataforma, pues el país se está descarrilando a velocidad vertiginosa”, señaló la doctora Ponce.





Deportes Mala racha para Dorados en la LNBP

Local Gobierno y productores analizan soluciones al conflicto del agua

Deportes Apasionada de la velocidad