Ocultan muertes por Covid-19: funerarias

Funerarias dentro y fuera de la ciudad de Chihuahua estiman que en dos semanas, por lo menos, han recibido 16 cuerpos en sus instalaciones por defunciones a causa de “neumonía atípica” a pesar de contar con síntomas de Covid-19, que incluso en las actas de defunción señalan que tenían posibles síntomas del virus, pero por no realizar la prueba no se logró determinar si existe o no el virus.

Algunos de los grupos funerarios consultados, que decidieron reservar sus identidades, explicaron que en al menos dos semanas han recibido alrededor de 16 cuerpos con estas características, lo que ha generado una incertidumbre al tener que trabajar de forma directa con los cuerpos y por ende con el posible virus.

Tanto en la ciudad de Chihuahua, Delicias, Cuauhtémoc y Juárez, los grupos funerarios advierten que por falta de muestras, algunas familias u hospitales, no realizan las pruebas de Covid-19 y en cambio los “pasan” a las funerarias como muertes a causa de neumonía atípica, lo que representa un riesgo para los trabajadores como para los dolientes.

“Sabemos que existen casos de neumonía atípica que posiblemente son Covid-19, nosotros les pedimos a familias o autoridades que nos sean sinceros y nos digan, en una ocasión nos trajeron un cuerpo por neumonía atípica y venía una observación como posible Covid-19, después lo regresaron y le quitaron el señalamiento, es algo muy riesgoso para todos”, refieren.

Por otra parte, en la ciudad de Chihuahua ya se atendió el primer servicio funerario por Covid-19 y pese a que las autoridades de Salud o del Estado de Chihuahua no han brindado información sobre el manejo de cuerpos, las funerarias deben tomar sus propias medidas de prevención y equiparse para poder controlar los cuerpos.

Advierten que existe una incertidumbre en el manejo de los difuntos, tanto para los trabajadores como para familiares y cualquier persona puede tener contacto con los mismos, ya que nadie asegura que los difuntos por neumonía son realmente casos confirmados, porque nadie les realizó algún tipo de prueba.

Las neumonías atípicas como los casos de Covid-19 son considerados de alto contagio, por lo que algún mal manejo principalmente de sus pulmones o vías respiratorias podría ocasionar más infracciones de este tipo a personas que se encuentran cercanas al mismo, por lo que han tenido que reforzar las medidas de prevención y seguridad.

Oficialmente el Gobierno del Estado, Municipio, Secretaría de Salud, o la Coespris, ha realizado un mecanismo de prevención para manejar los cuerpos, pues aseguran que ni siquiera han recorrido al servicio funerario, a pesar de ser los principales encargados de manejar los cuerpos a la hora de las defunciones.

Según las cifras contempladas por la Secretaría de Salud en Chihuahua existen más de 206 casos de neumonía atípica en toda la entidad, la cual ha tenido un incremento importante ya que en sólo cuatro meses del año está por empatar las cifras de 2019 que superaron los 300 casos de la denominada neumonía atípica, que tiene muchos síntomas que se asemejan al del coronavirus.

Al momento las cifras que se contemplan en el estado por el caso de la pandemia son 75 casos confirmados; 217 casos descartados; 18 fallecidos y por lo menos existen cinco casos que son considerados como graves al tener los síntomas con mayor avance, según los datos compartidos al día 14 de abril.





