Ocurrencias de LeBarón autonomía municipal: Mesta

El Secretario General de Gobierno, Luis Fernando Mesta, dijo que la intención de la comunidad LeBarón de hacer una autonomía municipal, es una ocurrencia de los mismos, toda vez que son más del indole mediático porque no están procesadas por la vía legislativa.

"Se debe hacer un análisis real y serio, y no por una necedad, no se trata que es lo que me gusta y que es lo que no me gusta, todos somos mexicanos y todos somos chihuahuenses, en todos los casos hay que mejorar, pero no se trata, pero no son cuestiones de que es lo que me gusta" indicó el funcionario.

Comentó que legalmente se puede realizar una división política distinta, pero que es un largo proceso que debe realizarse desde el legislativo, además de que debe generarse presupuesto y otro tipo de temas administrativos.

