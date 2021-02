Opina López Obrador sobre Carlos Borruel

“Nosotros no vamos a opinar sobre eso y es a la autoridad y a los partidos a los que les corresponde atender estos casos sin prejuzgar, todos tenemos el derecho de denunciar”.

Así respondió el presidente Andrés Manuel López Obrador en su “mañanera” de este viernes, al preguntarle el reportero Osvaldo Salvador qué opinión le merece la candidatura a la Presidencia Municipal por Morena de Carlos Marcelino Borruel Vaquera, “como si tuviera una trayectoria limpia y apegada a la moral pública”.

“Es algo que antes no se hacía y ahora se hace cada vez más y qué bueno, pero también la parte denunciada debe ejercer su derecho de réplica, nadie puede ser linchado mediáticamente, políticamente, todos tienen que tener la oportunidad de expresarse, nosotros no vamos a meternos en cuestiones políticas”, reiteró.

“Lo que estoy planteando con el acuerdo por la democracia es eso, que los gobiernos no nos metamos y tengo que predicar con el ejemplo, trátese de quien se trate, del partido que sea, no porque sean de mi partido voy a exaltarlos y ponerlos por las nubes, ni voy a cuestionar a los partidos o a los candidatos opositores. No, sería una falta de respeto al pueblo. Vamos a dejar que los ciudadanos decidan libremente”, manifestó el primer mandatario.

Señaló que ahora hay condiciones como nunca porque las instituciones electorales están buscando ser cada vez más independientes.

“Porque el pueblo quiere la democracia, nos conviene, para que nadie se sienta absoluto en ningún nivel de la escala y que el pueblo siempre tenga las riendas del poder en sus manos. Democracia participativa, también con revocación de mandato, que el pueblo mande”, subrayó.

Por último enfatizó que lo más importante es que hay voluntad política del presidente para que se respete la voluntad de los ciudadanos.

