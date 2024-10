Padres de familia toman la primaria Miguel Quiñones Pedroza; denuncian presunto acoso y nepotismo

Padres y madres de familia de la Escuela Primaria Miguel Quiñonez Pedroza tomaron las instalaciones de la escuela para exigir la destitución del director y de la subdirectora, debido a que los acusan de acoso, hostigamiento y agresión hacia los docentes.

A lo largo del enrejado del plantel escolar colocaron diversas cartulinas con la exigencia de la salida de ambos directivos, debido a que la intimidación que realizan contra la plantilla docente está afectando el buen ambiente escolar e impacta en el aprendizaje y convivencia de los estudiantes.

Exigen que el director del plantel y la subdirectora salgan de la institución y cese el nepotismo, dado que la subdirectora es hija del director.

Los padres de familia denunciaron que además, supuestamente, los directivos se coluden con los trabajadores manuales, a quienes acusaron de ser groseros, déspotas y no realizar sus labores, incluso señalan que presuntamente espían a las maestras. También señalaron que los conserjes no limpian la escuela y por ello, exigieron un cambio, debido a que sus hijos no merecen estudiar en un plantel sucio.

Ante la situación, los padres y madres de familia decidieron actuar, ya que afirman que a pesar de haber solicitado la intervención de las autoridades educativas, no se ha hecho nada al respecto.

Los manifestantes señalaron que las maestras cuentan con su apoyo debido a que el presunto acoso laboral es insoportable, además de que son víctimas de sabotaje por parte de los directivos e incluso han recibido agresiones indirectas, entre ellas están ocasionar daños a sus vehículos.

Hasta la escuela llegaron elementos de la Policía Municipal, Ministerial y Vial para resguardar el orden, debido a la actitud tan intransigente del directivo.

Los padres de familia decidieron abrir la escuela para sostener una plática con los padres de familia y maestras quienes decidieron denunciar la situación que viven.