Padres divorciados piden se levante la prohibición de visitas a hijos, por pandemia

La desesperación de meses sin poder ver a sus hijos ha llevado a un grupo de padres a solicitar al Tribunal Superior de Justicia que se reanuden las visitas a los hijos menores de edad, luego de que se han reactivado otro tipo de actividades con las medidas de prevención de contagio.

De acuerdo a su versión, desde el pasado mes de marzo, por medio de su portal electrónico, el TSJ emitió comunicados en los que informaban que quedaban suspendidas las visitas supervisadas y las convivencias ya pactadas, por medio de un convenio, que se reanudarían hasta nuevo aviso.

Uno de los padres, compartió “Me retiran a mi hija y no me permiten verla más (hasta la fecha), entonces se empieza a tornar todo difícil, las dependencias de gobierno están cerradas, falta de asistencia de autoridades, nulas respuestas y sobre todo, juzgados cerrados hasta que vea la autoridad la nueva forma de operar”, dijo.

El padre que solicitó que su testimonio se presentara de forma anónima para no exponer la identidad de su hija y la propia, señaló que después de pugnar por los derechos de los menores y de los padres hacia ellos, se llegó a un acuerdo de poder ver a los hijos por medios telemáticos, y en horarios ya pactados en el previo convenio, pero argumentó que este tipo de medios no siempre son los más funcionales y no le permiten tener la certeza de la integridad física y psicológica de una niña, niño o adolescente.

Además, calificó como contradictorio el decreto en el que se permite actividades que no coincide con los criterios del Tribunal, al considerar como población vulnerable a los niños menores de cinco años, y los tribunales a los niños de 0 a 17 años.

“Para los ojos del Tribunal no, por el hecho de no optar con custodias compartidas, y hasta que ellos decidan cuándo, podrá ver a sus hijos de la mano de otras personas en espacios ya abiertos al público, pero con nosotros no, porque para los tribunales al parecer, los menores solo se contagian con la contraparte y con el padre o madre que tienen la custodia, no”, señaló.

Para finalizar, mencionó que en esta situación quienes salen perdiendo son quienes no tienen custodias compartidas, pero sobre todo los menores al ser excluidos de sus derechos de convivir con ambos padres.





